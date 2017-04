Se Solfrid (81) rappe om eldreomsorgen: - Æ bli forbanna

– Det er mye jeg synes er urettferdig. Jeg vil at de som styrer og steller skal gå i tenkeboksen, og se om det er noe de kan gjøre bedre, sier Solfrid Grande til Innherred.

Se musikkvideo øverst i saken! (Videoen er laget av elever ved Medier og kommunikasjon på Levanger videregående skole)

–Mangel på ressurser

For å få folk til å høre, bestemte 81-åringen seg for å skrive ned noen ord om dagens eldreomsorg.

–Jeg har vært mye på besøk hos helsetun og lignende, og jeg ser hvordan de ansatte strever og prøver å gjøre det best mulig for de eldre, men det er mangel på ressurser og det er mye som kunne vært bedre, sier hun.

Er det noe du opplever selv også?

–Nei, jeg har det veldig godt, og jeg ønsker at alle sammen skal få det så godt som jeg har det, sier Solfrid.

–Drøm om å lage rap

Solfrid bor selv alene i et hus på Ytterøy, med datteren og svigersønnen like ved. Hun klarer det meste selv, men for bekjente og andres del, hadde hun lyst til å ta grep.

–Jeg tenkte jeg kunne lage en rap slik at de som sitter med makta våkner litt, sier hun.

For noen uker siden kontaktet hun musiker Frank Scott fra Levanger.

–Det kom plutselig en telefon fra Solfrid om vi kunne møtes, men hun ville ikke si hva det var. Det hørtes spennende ut, så jeg sa ja. Jeg ble litt overrasket da hun sa hun hadde en drøm om å lage rap, sier Frank.

Vil få folk til å våkne

Solfrid har sunget i viseklubb i over 40 år, men aldri rappet før.

–Jeg tenkte hvis ei gammel dame kom og rappet, så ville folk kanskje våkne litt og høre etter, sier Solfrid.

Den ideen var Frank helt med på.

–Jeg kjente med en gang at rap ga det riktige uttrykket, sier han.

Solfrid ga Frank noen stikkord og fortalte hva hun ville ha med i rappen. Deretter formet han teksten og la på melodi.

–Jeg har hørt litt på rap før, men det er nok ikke favorittmusikken min. Det er mer for ungdommer, sier hun.

Det blir kanskje så du hører mer på det nå?

–Ja, det spørs nok det, sier hun.

Slo Mia Gundersen

Det var derimot ikke bare enkelt for en dame som har sunget viser i 40 år og plutselig skulle synge i et veldig raskt tempo.

–Stakkars Frank har strevd mye med meg, sier Solfrid.

–Ja, det er klart det blir litt utfordrende. Det er en helt annen rytmikk i rap enn viser. Så det er ganske intenst og det blir lite pusterom. Vi måtte ty til litt teknisk hjelp, men det gikk veldig bra. Jeg produserte sammen med Mia Gundersen en gang og hun holdt på i over fire timer med en sang. Solfrid slo den tiden, sier Frank.

–Sterkt å høre

Solfrid og Frank har fokusert på at rappen ikke skal være humoristisk.

–Det måtte ikke bli noen revyvise. Derfor har vi laget uttrykket litt nedstemt, og det høres ut som hun bare sitter og forteller. Det synes vi ble et fint resultat, sier Frank.

Det var spesielt en setning fra Solfrid som måtte være med i rappen.

–Det at en gammel dame sier ”Æ bli forbanna når æ høre derre”, er veldig sterkt, sier Frank.

Familien vet ingenting

Familien til Solfrid vet ikke noe om at hun har laget en rap sammen med Frank, de vet bare at hun har tatt ferja ganske ofte til Levanger i det siste.

–De tror vel at jeg har funnet med en kjæreste her, ler Solfrid.

Solfrid er spent på hvordan familien kommer til å reagere, selv om hun tror de blir ganske sjokkerte.

–Det får vi ta som det kommer, sier hun.

Håper flere tar grep

Frank håper rappen vil inspirere flere til å tørre å gjøre noe.

–En ting er politikerne, men det er på tide at vi andre også tør å si ifra. Det er så lett å sitte hjemme på Facebook og skrive noe, men det er ikke like mange som tar grep på samme måte som Solfrid, sier han.

Hvis rappen blir populær, blir neste steg å lage et album?

–Akkurat det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Solfrid.