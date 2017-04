Ungdomsskole har gjort flere knivbeslag siden jul

– Vi har beslaglagt noen kniver, og vil at foreldre skal være oppmerksomme på ting som skjer. Dette angår veldig få riktignok, sier rektor Jannike Strugstad ved Verdalsøra ungdomsskole til Innherred.

Om beslagene sier hun:

– Vi har blitt kjent med at elever har hatt med kniv, så har vi snakket med eleven, som har levert det fra seg. Det har ikke vært noen dramatikk rundt det, sier Strugstad.

Hun opplyser at skolen skal ha beslaglagt tre kniver siden jul. Skolen skal også ha tatt inn kammer, som kan se ut som sprettknivetterlikninger.

– Det kan se ut som kniver fra avstand. Disse har elevene fått tilbake, sier hun.

Endrer rutiner

Knivbeslagene har blitt tatt opp i FAU ved skolen 30. mars. Rektoren forteller at skolen nå endrer rutiner etter beslagene. Alle som har med kniv ved skolen blir anmeldt. Torsdag sendte rektoren et skriv til kontaktlærerne ved skolen. Skrivet skulle videre sendes ut til foreldre og foresatte. Da Innherred snakket med rektoren fredag morgen, sa Strugstad at hun regnet med det gikk ut i løpet av dagen.

I skrivet står det:

«Skolen har i den senere tiden oppdaget at det er en del kniver i omløp ved skolen. Kniver er definert som våpen, og er derfor ulovlig. Skolen har vært i kontakt med politiet og fått anbefalt en ny praksis rundt dette. Med utgangspunkt i «Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Verdal» og Verdalsøra ungdomsskoles ordensreglement vil ny praksis være at dersom elever har med ulovlige gjenstander som f.eks. kniv på skolen, vil skolen ringe politiet og hendelsen blir anmeldt. Politiet vil komme til skolen for å ta en prat med eleven. Foresatte skal varsles.»

Det vises videre til ordensreglement ved skolene i Verdal kommune.

– Hvorfor har dere ikke varslet foreldre før?

– Vi har ønsket å ta opp og få avklart ting først, og fått diskutert saken i FAU. Vi har også jobbet med nye rutiner, sier Strugstad.

Tok opp uro i ungdomsmiljø

I formannskapsmøtet torsdag, orienterte oppvekstsjef Frode Kvittem i Verdal kommune om ungdomsmiljøet i kommunen.

– Det er nok ting som tyder på at ting har blitt tøffere, sa Kvittem. Han nevnte at det var litt gnisninger og friksjon i ungdomsmiljøet. Kvittem var også klar over at det var gjort våpenbeslag i skolen.

Rektor Jannike Strugstad sier at hun har opplevd litt mer uro blant elevene etter jul.

– I høst var det veldig rolig og stilt, men vi har merket det litt mer etter jul. Vi vet ikke hva det skyldes. Vi kjenner til at det har vært noen enkeltepisoder, ikke nødvendigvis på skolen, men ellers. Det er viktig at man fra kommunal side drar lasset i lag. Vi må ha felles kommunikasjonslinjer rundt dette, slik at man ikke jobber hver for seg.

–Hvordan jobber skolen med å få et trygt miljø?

–Vi jobber veldig forebyggende i første omgang. Lærerne jobber mye med elever, og vi har inspeksjoner ute i friminutt, og så er det noen enkeltelever som utfordrer oss litt mer og som vi har tettere oppfølging rundt. Vi prøver å unngå at dette sprer seg, og få oversikt. Vi vil ikke ha noe rekruttering, sier Strugstad.

– Hvordan oppleves dette?

– Det er en del av jobben, vi må følge opp elevene, innkalle til møter når det er nødvendig og samarbeide med foreldre. Det viktigste er at vi i kommunen samarbeider og tar tak i dette på et tidlig tidspunkt. Jeg tenker vel at dette også kan ha med våren å gjøre. Ungdom trekker mer ut og treffer andre, og da kan konflikter oppstå, sier Jannike Strugstad.

Politiet tar bekymringssamtaler

Lensmann Knut Olav Røstad i Verdal forteller at politiet i forrige uke ble gjort oppmerksom på knivbeslag ved Verdalsøra ungdomsskole.

– Det følges opp fra vår side med bekymringssamtale, sier Røstad.

– Har du inntrykk av at det er vanlig å ha med seg kniv?

– Vi har ikke inntrykk av at det er vanlig, og vil ikke betegne det som det. Det er ikke noe som skjer jevnt og trutt.

Røstad sier dette om å bære kniv ved skolen:

– Å bære kniv på offentlig sted er ikke lov. Det ser vi alvorlig på. Vi ønsker overhodet ikke at man tar med seg våpen og kniver på skolen. Det er med og skaper frykt. Det er overhodet ikke akseptabelt å ta med det, sier Røstad.

Lensmannen forteller at politiet også har registrert episoder med nasking i butikk den siste tiden. Røstad kan ikke komme på andre episoder som involverer ungdom. Lensmannen kan ikke se at det har skjedd noen endring i ungdomsmiljøet i Verdal.

– Generelt er det svært lite negative meldinger. Vi har få saker som involverer ungdom. At det er uro i ungdomsmiljøet, stemmer ikke med det jeg har fått tilbakemelding på fra mine kolleger. Men hvis det er spesielle ting, så ber jeg folk kontakte politiet. Vi kan ikke fange opp alt som skjer, sier Røstad.

Han skryter samtidig av det nystarta ungdomshuset Panzer.

– Jeg har selv vært der, og da var det 60-80 ungdommer der. Det har fått en kjemperespons. Det jobbes godt og tett i samarbeid med ungdomsklubben, sier Røstad.