Drar rullator-oppfinneren fra Levanger frem i lyset igjen

Adresseavisen startet lørdag en ny serie - Nyskaping i Trøndelag - der de skal se på opp- og nedturene til gründerne i regionen.

De innledet med å se litt lenger tilbake, på trønderske oppfinnelser, og nevner i den forbindelse Guttorm Grøneng fra Nossum i Levanger som opphavet til rullatoren som sees overalt i våre dager.

– Ikke så mange vet at han laget prototypen av dagens rullator, skriver avisa, og viser til et avisoppslag i Trønder-Avisa i november 1975 om en «hjulspark for handikappede».

Lokalhistorie fra Asbjørn Eklo

Adresseavisen siterer også Asbjørn Eklo, som naturligvis har skrevet om Grøneng i flere av sine lokalhistoriske verk.

Samme Asbjørn Eklo - for øvrig portrettert i lørdagens utgave av Innherred i forkant av sin 90-årsdag langfredag - skrev i 2010 en stor reportasje i Levanger-Avisa om Guttorm Grøneng.

Der går det frem at Grøneng stod bak utallige oppfinnelser. I første omgang i landbruket.

– Det vil føre for langt å nevne alle de oppfinnelser han gjorde for lettelser i landbruket, men det var mange, fastslår Eklo.

Jobbet for de funksjonshemmede

Deretter gikk oppfinnerlysten over i hjelpemidler for handikappede. Med blant annet et leseapparat for lamme, et slags munnstykke i en elektrisk mekanisme som vendte bladene i en bok side for side.

Hjulsparken for funksjonshemmede ble ifølge Eklos reportasje godkjent av Rikstrygdeverket som et refusjonsberettiget hjelpemiddel.

Grøneng utviklet også en spesiell rullestol som kunne ta seg frem over fortauskanter og en heiseordning for å transportere funksjonshemmede ned i bassenget i svømmehallen.

Telefonsperre

Av hjelpemidler av mer alminnelig art var en finurlig greie for telefon. I gamle dager var det dyrt å ringe såkalt fjernvalg - til nummer utenfor kommunen - og noen benyttet seg av andres telefon til slike samtaler, med de kostnadene det påløp telefoneieren.

Grøneng laget en fjernvalgssperre som ble montert på undersiden av dreieskiven, som gjorde det umulig å ringe fjernvalg sånn uten videre.

I dag er det nok likevel rullatoren som vil stå som den mest historiske oppfinnelsen til kårkaill'n og politikeren fra gården Nossum i Levanger.