Familien visste ingenting

Når Innherred tar kontakt med Grande for å høre hans tanker om rap-låten som til nå er delt og likt nesten 5.000 ganger på Facebook, er han full av begeistring - og beundring.

– Det kom som en stor overraskelse da jeg så musikkvideoen første gangen fredag kveld. Jeg skjønte ikke at hun pønsket på noe sånt, sier Grande til Innherred.no.

Resultatet beskriver han som «utrolig kult og modig gjort».

– Jeg er ofte hos bestemor, men har aldri hørt henne spille rap-låter i stua, sier et imponert barnebarn.

Mange engasjerte diskusjoner

At Solfrid Grande er en kvinne med sterke meninger er han imidlertid fullt klar over.

– Hun bor bare 50 meter unna, så vi pleier ofte å snakke sammen om ting hun brenner for, som hvordan eldre og barn har det. Hun har et stort hjerte for andre mennesker, og hun kommer gjerne med meget klare og tydelige meldinger, forteller Arild Grande.

Han synes det er fint å se folk over hele landet dele bestemorens opplevelse av eldreomsorgen, og tror hun har truffet blink med å fremføre budskapet i en rap.

– Rap-kulturen vokste jo frem med utgangspunkt nettopp i samfunnskritikk og desperasjon, og det er åpenbart at denne rap'en er et mye sterkere virkemiddel enn for eksempel et leserinnlegg i avisa, konkluderer stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet.

Tror på valgkamp-sak

Bestemoren har bursdag til uka, hun fyller 81 år den 13. april. Arild Grande tror låten gir gjenklang, og at den blir en slager i påskeuka.

– Jeg snakket med henne tidligere i dag, og da fortalte hun at VG var på saken også. At budskapet spres enda mer ut er bare flott, sier han.

– Budskapet er vel kritikk rettet mot dere politikere?

– Ja, hun poengterer jo at de ansatte i pleie og omsorg gjør sitt beste, men at tiden ikke strekker til på grunn av for lite ressurser.

– Hva tenker du å gjøre med det?

– Som politiker er det en hard virkelighet å prioritere mellom mange gode formål. Jeg er helt enig i at eldreomsorg er noe som må prioriteres høyt, og håper og tror at situasjonen for de eldre blir en viktig valgkampsak i høst. Arbeiderpartiet står for fellesskap og velferd foran skattekutt, og skal vi ha en verdig eldreomsorg i landet så må vi fremfor alt sette kommunene i stand til å gjøre den jobben som kreves. Vi må også gjøre det attraktivt å jobbe i eldreomsorgen.

Tilpasset tilbud

Samtidig ser Arild Grande at løsningen ikke er enkel. Han mener det blir viktig å gi et best mulig opplegg tilpasset hver enkelt.

– Eldre mennesker har også ulike behov. Bestemor bor fortsatt hjemme og klarer seg uten sykehjemsplass. Levanger er heldigvis i front på kultur og helse i eldreomsorgen med status som nasjonalt kompetansesenter. De har skjønt nytten av blant annet sang og musikk både som behandling og berikelse av hverdagen til personer med demens, sier Grande, og fremhever at bestemorens engasjement derfor langt fra er noen sutring over egen situasjon.

«Beordrer» familien til å bidra

Solfrid Grande er for øvrig med i venneforeningen ved Ytterøy helsetun, der hun er med på å skape gode opplevelser for de eldre sammen med øyas mange frivillige.

– Som familiens overhode sørger hun også ofte for at vi blir «beordret» til å bidra med musikk eller kaffeservering, noe som er veldig hyggelig, beskriver Arild Grande.

Han avslører at han har hørt rap'en et titalls ganger allerede, og at han felte noen tårer første gangen han hørte den. Nå håper han flest mulig får den med seg, både fordi det er et godt budskap og fordi en snart 81 år gammel rapper ikke akkurat er dagligdags.

– Jeg tror jeg må ha verdens kuleste bestemor, oppsummerer Grande.

Det har han nok rett i, og verdens kuleste bestemor er det selvsagt fritt fram for flere til å være.