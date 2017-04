Kjenner seg ikke igjen i uro-beskrivelsene

- Jeg hadde ikke hørt noe om knivbeslag og uro i ungdomsmiljøet før jeg fikk høre om denne saken. Jeg ble overrasket, sier Torbjørn Nessø.

Han er leder i Verdal ungdomsråd, og er sentral i arbeidet med å skape et inkluderende og godt ungdomsmiljø i Verdal. Det gjør de gjennom blant annet å støtte Statement-arrangementet med midler og bidra til ungdomsvømmøl-arrangementet. Han har hørt historier om tidligere uroligheter blant ungdom, men oppfatter selv at det store flertallet av ungdommene er lovlydige og rolige.

Ungdomsskole har gjort flere knivbeslag siden jul Rektor Jannike Strugstad ved Verdalsøra ungdomsskole har kontaktet politiet etter knivbeslag blant elever.

- Det er tydelig at vi ikke har hatt nok kunnskap om det som har skjedd. Jeg håper at det blir orden på dette, og at det ikke skjer flere beslag av kniver og lignende, sier han.

- Oppfatter dere at det er grunn til bekymring over utviklingen i ungdomsmiljøet i Verdal?

- Egentlig ikke, fordi dette var ukjent for oss.

Tror på mer dialog

Nestleder Victoria Reiakvam kjente heller ikke til uroligheter blant ungdom i Verdal. Hun utelukker ikke at ungdomsrådet kan forsøke å bistå i forebyggingsarbeidet til kommunen og legge til rette for enda mer dialog.

- Det kan være mulig å etablere et dag- eller kveldsmøte med politiet og ungdom, men det er opp til ungdomsrådet å prioritere arrangementer sammen. Vi har ikke store midler, så vi må prioritere hva vi satser på. Men vi har jo et godt inntrykk av at det er et godt samarbeid mellom ungdom og politi i Verdal også fra før, sier Reiakvam i samråd med Nessø.

- Vårt mål er å skape og støtte gode arenaer for ungdom, slik som Statement, og vi er også glade for at ungdomshuset er åpnet. Vårt mål er å bidra til å forebygge mest mulig negative hendelser, sier Nessø.

Letter å varsle

Ingen av de to har opplevd så alvorlige hendelser som nå er omtalt på sine respektive ungdomsskoler tidligere, på Øra og i Vuku. Likevel er de glade for at kommunen og skolene tar tak i utviklingen.

- Det kunne bli oppdaget lightere eller en speiderkniv, men vi så aldri noe verre enn det, sier Reiakvam. Samtidig tror de at tilliten mellom ungdom og voksne øker, slik at terskelen for å varsle voksne om ulovligheter er lavere enn før.

- Jeg tror at ungdom sier mer ifra og er mer selvstendige. Det har blitt lettere å varsle voksne, sier Nessø.