Norskkurs og håndarbeid ble stor suksess

Det var en forespørsel fra Fatima Ramadan (24) som fikk flere innvandrerkvinner og Husflidsforeningen i Levanger til å samles hver tirsdag.

–Fatima hadde sagt til Flyktningetjenesten at hun gjerne ville lære seg å strikke. Hun besøkte oss noen ganger og deretter ville hun ha med seg elleve personer til, sier Tove Solvang Rian som er medlem i Husflidsforeningen i Levanger.

–En opplæringsarena

Det var slik kurset «ULL på norsk» ble en realitet. Gjennom muntlig norskopplæring, i tillegg til innføring i strikking, masketeknikker og norsk ull fikk kurset tilretteleggingstilskudd fra Studieforbundet Kultur og tradisjon, og støtte fra Frivillighetssentralen, butikken Husfliden og Flyktningetjenesten.

Kurset har blitt arrangert elleve ganger siden oppstarten i januar, og hver tirsdag har deltakerne lært om forskjellige tema, samtidig som de har fått bedre norskkunnskaper.

–Det er mer enn en strikkekafé, det er en opplæringsarena, sier Rian.

Flyttet til Norge i fjor

Fatima Ramadan flyttet til Norge i juni 2016 og når Innherred møter henne nå i april snakker hun allerede godt norsk.

–Vi synes kurset var veldig fint og koselig og vi lærte mye om strikking, samtidig som vi lærte mange norske ord. Nå håper vi at kurset blir arrangert på nytt, sier Ramadan.

Ramadan ville lære seg å strikke for å lage klær til barna sine.

–Jeg ville også møte mange trivelige damer og lære å snakke bedre norsk, sier hun.

–Stor suksess

Ti personer har nå fullført kurset, noe Rian er veldig fornøyd med.

–Jeg har selv snakket om kurset for alle de 18 husflidslagene i fylket for å vise hvor bra det har fungert. Det er et godt eksempel på hvordan man kan invitere inn de nye i Norge, uansett bakgrunn. Det har vært en stor suksess for oss, sier hun.