Ønsker flere pasienter på kurs

Det har vært avholdt årsmøte i Diabetesforbundet Nord-Trøndelag og her kommer deres årsmelding:

Årsmøtet ble avholdt søndag 12. mars på Quality Airport Hotell, Stjørdal.

Øivind Haugberg (Levanger) ble gjenvalgt som leder, og med seg i styret har han som nestleder Atle Bakken (Levanger), sekretær Even Strand (Namsos), kasserer Steinulf Kvarving (Steinkjer), Margrete Lyngstad (Namsos), Thomas Svendgård (Levanger) og Emilie Haugan (Stjørdal). Som varamedlem ble Asbjørn Elstad (Steinkjer) gjenvalgt.

I årsmeldinga for 2016 viser laget til god oppslutning om kursing og opplæring av tillitsvalgte i lokallagene, samt vellykkede gjennomføringer av aktivitetstilbud for barn/familier og unge med diabetes. Det er 7 aktive lokallag i fylket, med til sammen 1280 medlemmer per 31.12.2016. Årsmeldinga viser for øvrig at fylkeslaget har relativt god og sunn økonomi.

I løpet av årsmøtehelga, som for øvrig var i samarbeid med Diabetesforbundet Sør-Trøndelag, ble det også satt av tid til å diskutere eventuell sammenslåing av de to fylkeslagene. (Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner blir som kjent sammenslått fra 1. januar 2018.) Årsmøtene i begge fylkeslagene vedtok å nedsette hvert sitt utvalg, som sammen skal utrede eventuell sammenslåing av lagene.

Et annet tema som ble grundig diskutert på samlinga var Startkurs/gruppeopplæring til pasienter med type 2-diabetes. Dette er en lovpålagt oppgave for sykehusene, som fastlegene skal henvise pasienter og deres pårørende til. Sykehusene i Nord-Trøndelag gjennomfører kurs når de har nok påmeldinger. Erfaringer både i Sør- og Nord-fylket er at det er relativt få pasienter som får henvisning til kurs. Representanter fra sentralleddet i Diabetesforbundet var til stede på samlinga, og lovte å ta saken opp på et høyere plan.

Aktivitetene i 2017 blir i hovedsak å videreføre det gode arbeidet med oppfølging av tillitsvalgte i lokallagene, samt gjennomføre tilsvarende aktiviteter for barn/familier og unge med diabetes, som i 2016.

I september og oktober legges det opp til to helger med kurs for medlemmer. Ett kurs for potensielle ledere for Motivasjonsgrupper, og ett kurs for enslige/par, gjerne personer som søker mer informasjon om egen sykdom, eller som vil dele erfaringer med noen.

I 2017 er det 30 år siden Diabetesforbundet Nord-Trøndelag ble startet, og dette vil bli feiret i forbindelse med årsavslutning/julebord siste helga i november.

Den gjenvalgte lederen, Øivind Haugberg, ser fram til et godt og trivelig arbeidsår sammen med engasjerte medarbeidere.