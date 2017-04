En pusekatt på avveie

Dette er et spørsmål vi ofte får på Levanger Dyreklinikk.

Eierløse katter har enten hatt en eier, eller de er født av en eierløs mor.

Sistnevnte, som mange kaller villkatter, er sky, og du ser dem sjelden om de er friske. Førstnevnte kan man støte på sulten, kontaktsøkende og veldig pratsom. Ofte er de bare tilsynelatende eierløse og har bare gått seg bort.

Hva gjør man?

Det første du bør gjøre er å forsikre deg om at dette ikke er nabokatten din som faktisk bor i området og bare er sosial.

Så grusomt det enn høres, skal man ikke mate eller ta inn denne katten i første omgang. Særlig om den er ung, er det mulig at den bor rett rundt hjørnet. Katten utvikler ikke god stedsans før den er minst 8–10 måneder gammel.

Gamle katter kan bli demente og gå seg bort i sitt eget nabolag. Demens kan også gjøre den eldre katten uvanlig pratsom og tilsynelatende kontaktsøkende.

Etterlys gjerne på facebook

Det du kan gjøre når du treffer på en katt du tror har kommet bort fra eieren sin, er å ta bilde og henge opp lapper i nærområdet: Legg ut på din egen facebookside om du har, facebooksiden «Katt savnet & funnet i Trøndelag», nettsiden dyrebar.no, dyrebeskyttelsen.no og andre egnede nettsider. Disse sidene er selvfølgelig også utmerkede redskaper når du har mistet katten din.

På Dyrebar.no kan du lett lage en plakat som er fin å henge opp i nærområdet.

Sjekk ID-merking

Om ingen melder seg innen noen dager, vil neste steg være å ta med katten til veterinær som kan sjekke om katten er ID-merket. Katten bør fraktes i forsvarlig bur eller sportsbag, og etterpå plasseres der du fant den. På Levanger Dyreklinikk kan du låne bur til dette.

Hos de fleste veterinærer vil det være gratis å lese av mikrobrikke, og du får hjelp til en overfladisk bedømming av om katten tilsynelatende er frisk eller om det er anbefalt å få den undersøkt videre. Dyrebeskyttelsen kan hente friske katter der eier fruktesløst er forsøkt funnet. De kan ofte også gi gode råd om hva man skal foreta seg.

Hva er vitsen med å ID-merke katter?

En syk katt som ikke er ID-merket, vil veterinær være pliktig å gi nødhjelp til. Om det er gjort forsøk på å finne eier uten hell, og katten er svært syk eller hardt skadet, vil den bli avlivet. Dette er den viktigste grunne til å ID-merke katten din.

Som katteeier bør du ID-merke katten din, selv om det er en innekatt.

Hannkatter bør kastreres

I lys av antallet eierløse katter vil jeg også hevde at det er uansvarlig å ikke kastrere hannkatten din om du slipper den ut. Den produserer trolig kattunger som fryser- og sulter i hjel til vinteren. Som hunnkatteier vil jeg ikke være like krass, men om du velger å få kull på hunnkatten din bør du tenke hardt og lenge på alle katter som allerede finnes og venter på et godt hjem, og på alt frivillig arbeid dyrebeskyttelsen og deres fosterhjem legger ned på akkurat dette.

Hva gjør jeg om jeg finner en død katt?

Om du er uheldig å finne en død katt og kjenner den igjen, tar du kontakt med eieren for at denne skal kunne hente den selv.

Hvis du ikke kjenner igjen katten, er det ikke alltid lett å vite hva man skal foreta seg. Mange opplever å bli henvist mellom ulike instanser som kommunen, mattilsynet, veivesenet og veterinær. Ingen offentlig instans er pliktig til eller ansvarlig for å prøve å finne eier til en død katt. Det er derfor helt opp til deg om du vil påta deg dette. På Levanger Dyreklinikk, og sikkert flere klinikker i området, vil det være gratis å få komme og lese av om den døde katten er ID-merket. Noen katter har tatovering i øret.

Ulike rutiner

Har du funnet den ved en vei, start med å undersøk om veien er privat, kommunal eller en fylkesvei. Dette vet kommunen.

Er veien privat, gi beskjed til grunneieren. Er veien kommunal, har Levanger Dyreklinikk en avtale med Levanger kommune om at de henter katten og bringer den til klinikken for å lete etter ID-merking. Katten blir deretter tatt hånd om av kommunen. Verdal kommune har i dag ingen spesielle rutiner på å ID-sjekke døde katter funnet ved kommunal vei.

Er det en fylkesvei, ring 175, og katten vil bli hentet. Entreprenør som er ansvarlig for Meråker-Stjørdal-Frosta- Levanger og deler av Verdal har mulighet, men ingen avtale eller plikt om å skanne katten for ID-mikrobrikke eller se etter øretatovering. Fra E6 / Fylkesvei 72 og nordover er entreprenøren ifølge Vegvesenet pliktig til å sjekke ID.

Fra 2019 vil det forhåpentligvis være det som gjelder i hele fylket.

Veterinær, Levanger Dyreklinikk