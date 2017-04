Leter skatter hos Karl

Søndag formiddag arrangerte Signe Amalie Sandsør den andre årlige metallsøkedagen på Øvre Erstad på Ytterøy. Det er hjemgården til Karl Laugsand, som for mange er kjent som matprodusenten bak Svin på skogen.

Om lag 30 barn og voksne møtte opp for å delta i søket med metalldetektorer, spader og iver.

Arkeolog

Signe Amalie Sandsør er selv fjerdeårsstudent på mastergradsstudiet i arkeologi ved NTNU i Trondheim. Hun kommer fra Ytterøy, og mener at hjemplassen er et svært spennende søkested.

En rekke medlemmer av Innherred metallsøkeklubb deltok også på arrangementet. Deriblant Geir Tore Mæhre fra Verdal, som ikke hadde utforsket Ytterøy tidligere. Klubben har i dag 10-15 aktive medlemmer som stadig leter etter nye funn på nye steder etter avtale med grunneierne.

- Det er veldig interessant å søke her på øya, fordi det er mindre tilgjengelig enn fastlandet. Da kan mer område være uutforsket. Det er gode muligheter for at det ligger gjenstander her, sier han.

- Jeg kommer gjerne tilbake i framtiden for å lete enda mer, legger han til.

Mye å ivareta

For arkeologstudent Sandsør er det givende å legge til rette for metallsøking på Ytterøy. Hun håper at det nå blir en årlig tradisjon, hvor plasseringen kan variere flere steder på øya.

- Samtidig er Karl Laugsand veldig lett å spørre, siden han er ivrig på slike funn selv. Det er et flott område, hvor det kan ligge mer i jorden, men det er mulig å arrangere en slik dag flere steder på øya framover, sier hun.

Selv jobber hun via studiet med en tese om at den automatiske fredningen for gjenstander datert til før 1537 bør endres for å favne bredere for arkeologiske funn.

- Her på Ytterøy har vi både helleristninger, gravhauger, funn av sverd og gullring. Jeg mener at vi må ta bedre vare på funn også etter 1537, og at fredningsåret kan endres, sier hun.