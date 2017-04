Naust-eiere føler seg feilbehandlet

44 naust i Hopla i Åsenfjorden har over lengre tid blitt undersøkt av Levanger kommune i forbindelse med ulovlighetsprosjektet. Det at flere av naustene nærmest ser ut som hytter, mener kommunen er i strid med reguleringsplanen.

Onsdag vedtok politikerne i plan- og utviklingskomiteen i Levanger å godkjenne en rekke tvangsmulkter, overtredelsesgebyr og krav om fjerning av både inventar og deler av bygningsmateriale i flere naust.

Ansvarlig for ulovlighetsprosjektet, Tone Tyholdt, sa tidligere denne uken at bakgrunnen for oppfølgingen er at området har påvist rasfare med både steinsprang og snøskred.

–Det er også utfordrende for brannkrav, da naustene ikke er godkjent og regulert for annen bruk. Når vi sender ut forhåndsvarsel med så bredt innhold, så skyldes det at vi må ta med alle elementer som framstår som annet enn naust. Da har vi anledning til å innskrenke kravene senere, noe vi ellers ikke har tilgang til å gjøre, sa Tyholt.

–Må kunne isolere

Naust-eierne i Hopla sier de føler seg feilbehandlet av kommunen.

–Da kommunen i 2003 godkjente reguleringsplanen for naustbygging i Åsenfjorden, var det ingen plan på hvordan det skulle se ut, annet enn størrelsen på naustene. De ble bygd for over 10 år siden, og først nå kommer de med retningslinjer på hvordan de skal se ut, sier leder i Hopla naust- og båtforening, Kjell Olav Einarsve til Innherred.

Einarsve har selv naust sammen med kona si i Hopla, og han føler eierne har blitt fremstilt som nærmest kriminelle blant folk og i media, uten at kommunen har kommet med en ordentlig definisjon på hva et naust kan inneholde.

–Det skal ikke være som ei hytte, det er vi veldig klar over. Men man kan isolere garasjen sin og legge varmekabler, uten at man får bot for det. Hvis man skal være i naustet med båt, må man kunne isolere, sier han.

Naust-eierne sier de har vært i dialog med kommunen over lang tid, men at de ikke føler seg ikke hørt.

–Vi har valgt å ikke angripe kommunen, og det står vi fortsatt for, men da må de få riktig informasjon og det håper vi å legge frem i et nytt møte med komiteen, sier Einarsve.

Håper å møtes på halvveien

Lederen mener det er enkelte opplysninger som hadde fortjent litt mer plass i mediedekningen av saken.

–Vi er ikke kriminelle folk, sier han.

Naust-eierne er nå i dialog med kommunen om saken, og håper de kan møtes på halvveien.

–Vi håper på et nytt møte slik at eierne får si sitt, sier han.