Sloss på torget

Like over klokken 03 natt til søndag røk to unge menn uklar på torget i Levanger sentrum. Det er ikke avklart hva uenigheten egentlig handlet om, men politiet fikk avbrutt uenighetene.

- Det er ikke godt å vite hva som hadde skjedd, men de var uenige. Den ene parten var en mann tidlig i 20-årene nordfra, og den andre parten er ukjent. Det var mer drittslenging enn voldsom slåssing, og det blir ikke mer sak ut av dette, sier operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt.

Da uenighetene ble avbrutt, ble partene sendt vekk.