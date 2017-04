Elisabeths hettegenser gikk av med seieren

Det har vært en nedgang i søkertallene for disse fagene og det ble derfor satt ned en gruppe med representanter fra fylkets videregående skole og samarbeidspartner Lærlingkompaniet. Målet har vært å se hva som skal til for å få flere elever interessert i denne yrkesutdannelsen.

Pokal i monter

Et av virkemidlene har vært å sette i gang en konkurranse trøndelagsfylkene imellom og denne ble nylig avviklet på Levanger videregående.

Den som går av med seieren vinner en pokal med inskripsjon med sitt navn, skolens navn og som blir plassert i en monter godt synlig for alle elevene på skolen.

Vandrepokalen er stas

Elevene var godt fornøyd med at det ble satt i gang en konkurranse skolene imellom. Samtidig som de får en tett oppfølging av gode lærere som de sier, så ser de på konkurransen som en liten eksamen og et sterkt mål å strekke seg etter.

–Det vi ser på som stas, er at vandrepokalen får en inskripsjon med navnet vårt på, hvilken linje vi går og skolens sitt navn, selvfølgelig, sier Hanna Rebekka Nilsen

–Vi håper med denne konkurransen at flere skal velge de linjene vi går. Her lærer vi ikke bare å sette i noen hårruller eller legge opp ei bukse, nei her lærer vi alt fra A til Å, presiserer Nilsen.

Designet hettejakke

Fra tekstilfaget var det Elisabeth Finstad, som tok førsteplassen med sin flotte hettegenser.

–Det jeg lærer med den gode oppfølgingen jeg får her, kommer godt med på veien videre for kanskje en fremtidig jobb innen det jeg interesserer meg med for, nemlig søm, sier Finstad.