For lite søvn kan gi problemer

verdal

kathrine linn pedersenFrisklivssentralen i Verdal arrangerte nylig temakveld hvor psykolog ved søvnklinikken St. Olavs Hospital, Rakel Aasprang, foreleste om temaet «God søvn-bedre helse?»

–Søvnløshet truer fysisk og mental helse. Risikofaktorer knyttet til søvnløshet kan være hjerteinfarkt, kroniske smerter og også mentale problemer som depresjon, sier Aasprang.

–Jeg er positivt overrasket over hvor informativt foredraget var. Veldig fint å få belyst dette og samtidig få en bedre forståelse for søvn og hva ett godt søvnmønster har å si, for å fungere i hverdagen, sier ernæringsphyskolog Grethe Bolken.

Mange møtte opp

–Frisklivssentralen er opptatt av menneskers ve og vel og derfor ønsket vi å engasjere Aasprang til en temakveld for alle interesserte. Samtidig ønsket vi å belyse litt av det vi jobber med og tror frammøtte sitter igjen med ett greit inntrykk. En informativ forelesning og spesielt for vår del som jobber med levevaneområder som fysisk aktivitet, aktiviteter og kosthold for våre pasienter. Dette er i tillegg til psykisk helse, som depresjonsmestring og mestring av belastningsproblematikken. Bivirkninger som kan gjenspeile seg fra dårlig søvnmønster, skal vi tro psykolog Rakel Aasprang, sier daglig leder ved Frisklisentralen, Frode Grevskott.

Mange fremmøtte til forelesningen og det var det ikke et ledig sete å oppdrive. Temaet traff åpenbart mange.

–Finnes det behandling?

–Ja det finnes flere metoder for behandling, men den vi mener treffer godt er SHUTI sleep (sleep Healthy Using The Internet, red anm.). Det er et arbeidsverktøy hvor pasienten skriver ned sitt søvnmønster i samråd med psykolog over en periode. Man endrer søvnmønsteret ved å justere tidspunktet for når man legger seg og står opp om morgenen, sier Aasprang.

Samtaleterapi

Hjelpen som tilbys i programmet baserer seg på behandling for insomni.

–Behandlingen har en god effekt og tilbys vanligvis i samtaleterapi med psykolog eller søvnspesialist. Målet med denne behandlingen er å få et så greit søvnmønster som mulig, for den aktuelle pasienten, sier Aasprang.

Fra publikum kom det flere spørsmål knyttet til forelesningen.

–Det er et veldig aktuelt tema dette med søvn, og vi kommer til å ha flere slike temakvelder utover, blant annet «Motivasjon til trening» i slutten av mai. Vi er fornøyd med oppslutningen så langt i år, avslutter Grevskott.