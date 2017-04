Foreslått til næringsforumet

Levanger Næringsforums styre for det kommende året skal snart velges, og valgkomiteen har nå lagt frem sin innstilling før generalforsamlingen.

Styreleder Hallvard Brandseth er ikke på valg, og skal sitte i ytterligere ett år. Som styremedlemmer er foreslått: Unni Storstad (ny for to år), Bjørn Asle Hynne (ny for to år), Einar Rønningen (ny for ett år), Jon Arne Sand (gjenvalg for ett år), Trond Hattrem (ikke på valg i år) og Ingrid Orahaug Myhre (gjenvalg for ett år).

Det er innstilt fire varamedlemmer: Anne Brit Åsmul Lian (ny for ett år), Tore Forbord (gjenvalg for ett år), Line Helen Hofstad (ny for ett år) og Erling Fossum (ny for ett år).

Som valgkomité er foreslått: Torgeir Lian (ikke på valg i år, men innstilles som leder for 2018), Per Arne Skrove (ikke på valg i år) og Bjørn Winge (i to år).