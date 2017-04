Har invitert verdenseliten innen idrett og forskning

Tirsdag 18. april inviterer fire aktører innen folkehelsetiltak i Levanger til temakveld på HUNT forskningssenter. Det er Levanger kommune, Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag, sykkelrittet Tour de Tomtvatet og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) som står bak arrangementet.

–Det foregår mye positivt innen folkehelsearbeid i Levanger og Nord-Trøndelag i 2017. Dette ønsker vi å markere med et felles arrangement hvor vi forteller om våre aktiviteter gjennom året. Som trekkplaster har vi hentet inn verdenseliten innen idrett og forskning; Andreas Stjernen og Ulrik Wisløff, som begge har en spennende historie å fortelle, sier Vegard Knudsen i HUNT4, en av arrangørene bak temakvelden.

Andreas Stjernen (29) fra Levangernesset representerer Sprova IL og Norge, og hadde sin beste sesong i karrieren 2016/17. Han ble blant annet beste nordmann i konkurransen Raw Air helt på tampen av sesongen.

–Andreas kommer for å fortelle om hva som kreves for å bli verdens beste i en idrett og hvordan hente motivasjon i motgang.

Ny aktivitetsapp

Ulrik Wisløff er professor i fysiologi ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU i Trondheim. Han forsker på hvordan trening og mosjon kan brukes som medisin, og leder forskningsgruppen K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening (Cardiac Exercise Research Group/CERG).

–Ulrik og hans kolleger i CERG har utviklet en trenings-App, MIO PAI, som ble lansert i Las Vegas i januar. Nå i vår slippes den i det norske markedet. Deres teori er at en viss mengde aktivitet i løpet av døgnet har direkte innvirkning på levealder. Når man 100 PAI om dagen, kan man leve fem til ti år lengre. Han vil fortelle mer om utviklingen av denne teknologien på temakvelden, forteller Knudsen.

Wisløff har brukt datamateriale fra tidligere HUNT-undersøkelser til utviklingen av appen og skal følge opp med en ny kartlegging av kondisjon i HUNT4.

Sesongstart for sykkel

Daglig leder Andreas Hagström fra Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag kommer for å reklamere for oppstarten av Sykle til jobben-aksjonen som starter 19. april. Styreleder i Tour de Tomtvatnet, Olav Salater, vil orientere om planene for jubileumsmarkeringen av sykkelrittet som i år arrangeres for tiende gang i Levanger. Folkehelsekoordinator Dina von Heimburg vil fortelle om kommunale tiltak for en bedre folkehelse, og daglig leder ved HUNT forskningssenter, Steinar Krokstad, informerer om HUNT4 som starter i Levanger i september. Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte.