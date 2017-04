Her har han gjort klar årets beste (?) påskekrim

Verdalingen Inge Arild Granheim har kjøpt seg hytte som han driver med renovering av, rett i nabolaget til broren Odins hytte i Flatanger.

I den forbindelse har han hatt nøkkelen til hytta hengende på en spesiell plass under hytta, med tanke på elektrikere og andre som trenger å komme seg inn når han selv ikke er der.

Storfliring

Da han selv kom på hytta til årets påskeferie ventet imidlertid noe helt annet der nøkkelen pleier å henge...

– Jeg har råla i to døgn nå, og ler like godt hver gang jeg ser det, sier broren Odin Granheim, som både gjorde et skikkelig «græpp» mot Inge Arild - og ikke minst - fikk det hele på video.

– Det var kona mi, Unni, som kom på ideen med ei musefelle, sier Odin, som hadde med seg sønnen Ørjan under brorens hytte for å filme det hele fra den siden, mens han attpåtil allierte seg med brorens bedre halvdel Nina som filmet seansen utenfra.

«Ikke overrasket»

Selv om smekken over fingrene åpenbart kom uventet på Inge Arild, bedyrer han at han ikke er overrasket over at noe lureri kunne vente da han ankom hytta.

– Odin er en type som finner på mye rart, og det med å gjøre små pek går vel kanskje litt begge veger, sier Inge Arild Granheim.

Det ferskeste «græppet» endte ikke skadefritt, Inge Arild måtte både tåle en skikkelig kul på den ene fingeren og sitrende smerte en god stund etter smekken av den helt ordinære musefella.

Odin Granheim unnskylder påskesmekken med at påskeværet var så dårlig at familien måtte finne på noe. Etter at ideen var unnfanget krøp han under hytta sammen med Ørjan, monterte opp musefella og fikk sønnen til å bistå med lys slik at det skulle gå an å filme fingrenes fikling etter nøkkelen uten at det ble for mørkt.

– Vi lå under hytta i en halv times tid før broren min endelig kom. Men det var det verdt. Jeg har aldri ledd så godt i mitt liv, og videoen har i tillegg tatt helt av på Facebook, sier Odin Granheim når Innherred tar kontakt etter å ha oppdaget den på det sosiale mediet.

Har tatt av viralt

40.000 visninger er det blitt, 1.300 liker-klikk, over 200 delinger og nesten 200 kommentarer.

– Jeg tipper at Inge Arild har fått høre det fra alle han har møtt etter at han dro hjem igjen for å gå på jobb nå i den lille påskeuka, smiler Odin Granheim.

Det kan den musefelle-rammede broren bekrefte.

– Noen har beklaget overfor meg at de har ledd veldig av videoen. Men skadefryden er nok generelt større enn medlidenheten, sier Inge Arild Granheim, som også stadfester at brorens latterkrampe aldri har vært verre enn akkurat denne gangen.

Inge Arild har dessuten opplevd å få rundt 100 venneforespørsler som følge av Facebook-videoen, uten at han vet helt hvordan han skal tolke det...

Lover hevn

Odin Granheim siterer sønnen Ørjan på at det bokstavelig talt ble en pangstart på årets påske i Granheim-familien. Nå er det også i ferd med å lysne på himmelen i Flatanger, så resten av påskeferien blir nok hyggelig på mer alminnelig vis.

Inge Arild sverger hevn overfor broren, men neppe allerede i påskehøytiden.

– Jeg lover at det blir en havnaksjon, men jeg må vente litt. Jeg må tenke ut noe glupt, og sørge for at det blir en skikkelig overraskelse. Og avisa skal få bli med og dekke det der og da, sier Inge Arild Granheim.