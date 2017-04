Vil ha slutt på at de mest «populære» elevene får verv

Når kommunestyret i Verdal møtes en uke etter påske, den 24. april, får de blant annet årsmeldingen til Verdal ungdomsråd for 2016 til orientering.

Vil endre valgpraksis

Der oppsummeres aktiviteten de har hatt i året som gikk. For noen år siden ble tilskuddet deres økt til 100.000 kroner, og i 2016 brukte de litt over 70.000 kroner av dette til å jobbe for ungdommene i Verdals beste og gi dem ulike aktivitetstilbud.

I årsmeldingen trekkes det også frem noen av temaene de har diskutert på de åtte møtene de hadde gjennom året. En ting ungdomsrådet har diskutert er valgene som gjøres til elevråd og ungdomsråd.

– Enkelte føler at valgene går på popularitet. Hvordan kan man istedet gjøre det slik at de som er interessert i å være med blir valgt, og ikke de mest populære, siteres det fra diskusjonene.

Miljøteamene skal bevisstgjøre

Konklusjonen til ungdomsrådet ble at de vil be miljøteamene på skolene om hjelp og innspill, og de har nå fått i oppgave å kjøre prosesser i klassene rundt problematikken, slik at fremtidige elevråd og ungdomsråd skal bestå av genuint engasjerte elever og ikke elever som velges fordi de er populære blant en del av medelevene.

Av det mer lystige innholdet i årsmeldingen er at representanter fra ungdomsrådet har vært på samling på Steinkjer, de har vært representert i brukerutvalget til Nav, den lokale styringsgruppa for kommunereformen, referansegruppen for trafikksikker kommune og arbeidsgruppa for ungdomsvømmøl, samt ei arbeidsgruppe på biblioteket i forbindelse med arrangementet de hadde rundt boka Badboy: steroid (om doping og kroppspress blant unge).

Glad for ungdomshus-involvering

Ungdomsrådet uttrykker begeistring over å ha vært så mye involvert i arbeidet med Ungdommens hus, som endelig ble realisert i løpet av fjoråret. Ungdområdet skal ellers bli enda tettere involvert i det rusfrie 16. mai-arrangementet Statement i årene fremover.

Ungdomsrådet har bedt om flomlys i skateparken, noe som ser ut til å kunne bli satt opp i år. De har arrangert gratistur for ungdom til Vinterlyd på Trondheim torg, og ga i desember ungdom i Verdal en gratis kinoopplevelse med de to Burning-filmene. Av pengene de har brukt har 10.000 kroner gått til å kjøpe en såkalt air-track til Svett i lag (åpen aktivitetshall på Verdalsøra for ungdommer), og Ungdomsrådet i Verdal stod bak et kurs for elevrådene på Stiklestad like før jul.