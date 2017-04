«Og da vil bygda dø ut...»

Elevråd og 7.klasse på Garnes oppvekst-senter har også uttalt seg om framtidig «skolestruktur» i Verdal. Skolen står i fare for å bli nedlagt, og elevene er redd dette i neste omgang fører til at bygda dør ut.

Tør å spørre dumt

Ifølge elevene er veldig mye bra ved Garnes oppvekstsenter, blant annet de fysiske omgivelser inne og ute. Viktigst av alt er at de kjenner seg veldig trygge og har et godt læringsmiljø.

- Vi tør å spørre om hjelp, og tør å stille «dummer» spørsmål uten å være redd for at noen skal le av deg, skriver elevene som frykter større skoler kan føre til mer mobbing. De tror lærerne ikke klarer å finne ut om de blir mobbet, og at det er heller ikke sikkert elevene tør å si ifra.

- Det tør vi på Garnes. Vi er mer kjent med hver enkelt lærer.

Elevene tror stor skole kan føre til at det blir flere klikker og grupper. Resultatet kan da bli at de samme interesser blir i lag, men de med andre interesser får ikke bli med.

Ikke helsvart

På plussiden for en stor skole, nevner elevene flere ulike rom, blant annet kunst- og håndverksrom, naturfagrom og kantine.

I høringsuttalelsen svartmales heller ikke muligheten av å få flere jevngamle å være sammen med.

- Dersom elever kjenner noen på skolen kan de synes det er greit å gå på samme skole.

Men i sum er det likevel flere momenter som taler for at det sosiale miljøet og lærlingen er bedre ved en småskole.

Dårligere SFO

Elevene ved Garnes er tydelig på at de mener skolefritidsordningen vil bli dårligere på en større skole. Her tror elevene at det vil bli mindre voksne som tar seg av barna. De gjør også et poeng ut av at det er lettere å gjøre ulike aktiviteter impulsivt på en mindre skole.

Garneselevene opplever også i skoledagen at de blir godt kjent med lærerne. De bidrar til at alle får være med og være venner.

Framtida

I likhet med de voksne fra Garnes, er elevene opptatt av at bygda i dag er levende. Det kan snus om elevene må busses til en annen skole.

- Fotballbane og lysløype vil ikke bli brukt hvis skolen legges ned. Idrettslaget dør ut. Husene mister verdi da det ikke er så mye etterspørsel. Småbarnsfamilier vil ikke komme når skole og barnehage er borte. Og da vil bygda dø ut, skriver elevene.

Garneselevene er også opptatt av at det vil bli en lang skolevei, opp til to timer for de som bor lengst unna.

- Bussen skal innom flere steder og ikke bare kjøre riksvegen. Hvis det blir en ungdomsskole på Øra, vil det bli enda lengre reisetid. Det vil bli mindre tid til lekser, fritidsaktiviteter, middag og møte venner, skriver elevene og konkluderer: - Er ikke bra for unger å sitte så lenge i buss.