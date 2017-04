Gleder seg til vårkonsert

Etter påske, nærmere bestemt den 20. april, inviterer musikklinja ved Inderøy Videregående Skole til vårkonsert.

–Vårkonsertene presenterer musikk som er lett å like for folk flest. De er gjennomarbeidet, gjennom at elevene har øvd på numrene over lang tid. Og, uten å være for subjektive, kan vi love at det merkes på kvaliteten at dette er dedikerte og entusiastiske elever. De har for øvrig et variert program med ulike instrumenter involvert. På 1. klassens repertoar i år finner vi pop, countryrock, ballader, cooljazz og rock. Alt fra ulike årtier, fortller lærer Unni Christoffersen Våge.