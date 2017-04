Mat og drikke for 50 000,- til after ski

I fjor valgte eierne av Skallstuggu å prøve ut noe nytt i påska, nemlig after ski. Først og fremst på skjærtorsdag, men suksessen var såpass at de også gjentok bedriften på påskeaften. Til sammen kom det omkring 800 personer disse to dagene, 500 på torsdag og 300 på lørdag. Nei, det var ingen tvil om at denne tilstelningen falt i smak hos innherredsbyggen.

Og da er det ikke rart man arrangerer after ski på Skallstuggu i år også. Christian Green og Lars Hjelde, som driver hytta, har gjort klart «utestedet» til nye festligheter på skjærtorsdag – altså i morgen.

– Vi har ordnet mat og drikke og alt det der, så vi føler vi har bra kontroll. Både utstyrsmessig og værmessig – det er meldt ganske bra, sier Christian Green til Innherred.no dagen før dagen.

På Facebook har så mange som 300 personer meldt sin ankomst, og i overkant av 400 (!) har krysset seg av som «interessert».

Nok mat og drikke

Dermed er det heller ikke overraskende at arrangørene forventer en del besøk i morgen.

– Jeg regner med i hvert fall like mange som i fjor, mellom 400 og 500 stykker. Det gjør jeg, sier Christian Green.

– Begrensningen blir vel på parkeringsplassene våre, bemerker han, og oppfordrer folk til å komme tidlig og samkjøre.

Det Skallstuggu kan tilby de besøkende på after ski er mat, drikke, bålplasser og musikk.

– Vi har handlet inn mat og drikke for nesten 50 000 kroner. Så vi er godt forberedt, ja. Jeg tror vi skal ha nok, ler Green.

For anledningen har Skallstuggu også anskaffet ambulerende skjenkebevilgning, og derfor tilby alkoholservering.

Hestegrei-show

Magnus Hestegrei står for den musikalske delen av festen, og skal begynne å spille sånn rundt totiden, ifølge Green. Deretter vil han holde det gående ca. like lenge som arrangementet, til fem-seks-tiden. I starten vil musikken være beregnet på barn og familier, og skifte mer mot det voksne publikummet ut mot kvelden. Om været tillater det, blir konserten at på til holdt utendørs. Det skriver Skallstuggu på Facebook-arrangementet sitt.

– Jeg tror det er bare å glede seg nå, avslutter Green.