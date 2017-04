Misfornøyd med gata?

Du har sikkert mer enn en gang hisset deg opp over noe som kommunen burde ordnet opp i. Både Verdal og Levanger har digitale løsninger på sine hjemmesider der problemer kan meldes inn.

FiksGata

Verdal bruker nettstedet FiksGataMi for å hjelpe folk til å rapportere problemer. Her kan observante borgere vise til lokale problemer de har funnet i sitt område. Det kan dreie seg om ting som er skadet, dumpet eller trenger å bli reparert, rengjort eller ryddet. Dette kan for eksempel være forlatte kjøretøy, gatelys som ikke virker, plakater eller graffiti, søppel og behov for rengjøring.

Det nytter

Det er så langt i år kommet inn en håndfull meldinger som gjelder Verdal kommune.

Siste innrapporterte melding kom 17. mars og gjaldt Leklemsvegen i Sjøbygda:Grusveien er full av hull og har vært det i hele vinter. Nå er den nærmest ufremkommelig og fare for at biler blir ødelagt. Også 25. januar kom det melding om samme vei.

Et annet innrapportert problem kom 16. mars. Det ble meldt om «flere store hull i veien mellom rundkjøring ved Meny og krysset Kvislavegen/Tindvegen.

Innherred har tatt en runde for sjekk for å se om det er gjort noe med sakene, og det var det. Dog var det en pen samling med hull i Nedre Tindveg som ikke er asfaltert.

Toalett i fjæra

Et tredje melding, som nylig kom inn til meldingstjenesten, var om manglende renhold på toalettet ved Fugletårnet ved Svinhammerfjæra. Her var det onsdag morgen før skjærtorsdag ordnede forhold og igjen toalettpapir tilgjengelig for nødens stund.

Melderen mener kommunen nå må sørge for å ha ukentlige rutiner slik at toaletter er i den stand det bør være i et område der det ferdes mye folk.

Raske tiltak i Levanger

Levanger kommune bruker på sin nettside systemet «Gemini Melding Web».

I meldingstjenesten registreres meldinger som gjelder vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø/forurensing og idrett. Meldinger som registreres her går umiddelbart inn i kommunens meldingssystem for videre håndtering.

- Dette øker våre muligheter til å sette i verk tiltak raskt og effektivt. Din melding er derfor viktig for å holde et høyest mulig nivå på våre tjenester, skriver kommunen.

Da Innherred sjekket innkomne de siste meldinger fant vi rapport om skadet veikant i Vuddudalen, tett rist i Eknesvegen 5 og hull i Sjøveien. Ingen av disse sakene er per 11. april ikke behandlet.

