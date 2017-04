To til legevakt etter møteulykke

To kjøretøy var onsdag formiddag involvert i en trafikkulykke på Fylkesveg 72, rett øst for broen ved Vaterholmen i Verdal. Det var en person i hver bil, melder politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.

- Den ene bilen kom litt over i motsatt kjørefelt og har da truffet den andre bilen i siden. Dette førte til at den ene bilen snurret, sier innsatsleder på stedet, Eirik Johannesen.

Det ble først meldt om usikkert skadeomfang, men like før klokken 13.30 melder politiet at personene tilsynelatende har fått lettere skader. Begge sjåførene ble kjørt til legevakt for en sjekk.

- Den ene sjåføren har lettere skader i ei hånd, mens den andre føreren virker uskadd, sier Johannesen.

Begge bilene har blitt berget, men det er lange køer på stedet som følge av hendelsen.

- Det er onsdag midt i påska så det er mye trafikk, men brannvesenet er snart ferdig med opprydding på stedet og da blir veien åpnet igjen, sier innsatslederen.