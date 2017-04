Mann i 90-årene havnet i grøfta med elektrisk rullestol

Torsdag kveld ble en mann i 90-årene sittende fast i grøfta i sin elektriske rullestol på Feby i Verdal, ved gangstien like ovenfor Verdalselva. Mannen skal ha kjørt på gangstien, men havnet litt for nære kanten og havnet ned i grøfta. Der ble rullestolen, eller permobilen, og sjåføren stående fast mot et tre. Det førte til at føreren ikke kom seg ut, og måtte derfor ha bistand. Det forteller operasjonsleder Ole Tuset i Nord-Trøndelag politidistrikt til Innherred.no.

– Han sa han hadde stått der i en times tid da vi kom, og hadde begynt å få smerter i beina, fortsetter Tuset.

Den uheldige 90-åringen fikk omsider hjelp av både politi, brannvesen og ambulansepersonell. De hjalp ham opp fra grøfta, før han ble sendt til legevakta for en sjekk.

– Men vi har ikke troa på at han har blitt særlig skadet på noe vis, påpeker Tuset.

De antar at det bare er snakk om minimale skader, ifølge politiet på Twitter.

Trodde det var ATV-ulykke

Det kanskje mest spesielle ved denne hendelsen var at «alle» trodde den var langt mer alvorlig enn den egentlig var.

For klokken 17.53 twitret nemlig politiet i Nord-Trøndelag følgende:

«Fæby Verdal: ATV-ulykke på stedet. Fører skal sitte fast i et tre. Nødetatene rykker ut.»

Det førte til at situasjonen ble behandlet som en alvorlig trafikkulykke, og dermed ble samtlige nødetater sendt på stedet. Politiet rettet opp misforståelsen med to nye meldinger ikke så lenge etter:

«Fæby: En permobil, elektrisk rullestol, har veltet. Fører måtte ha hjelp for å komme seg opp. Trolig minimale skader på vedk. fører.»

«Fæby: Rullestolen har trolig kommet for langt ut mot vegkant, havnet ned i grøfta og blitt stående fast mot et tre. Fører i 90-åra.»

Tuset i politiet forklarer hele situasjonen på følgende vis:

– Klokken 17.49 får vi en melding inn via fagsentral brann. Vi får høre om en utforkjøring med firhjuling og en fører som satt fast i et tre. Der skal føreren ha sittet fast i en time. Og begge føttene skal ha sittet fast i treet. Vi behandler det da som en vanlig, alvorlig trafikkulykke, og kjører uttrykning med alle nødetatene, forteller Tuset.

– Det skjedde en trippelvarsling til oss, brannvesenet og AMK, og samtalen var godt i gang mellom dem da vi kom inn i den. Vi kalte ut etatene mens samtalen gikk, og det er nok mulig det har skjedd noen misforståelser i noen via-via-meldinger eller lignende.