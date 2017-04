Min sorg er uten grenser.

I følge den syrisk kalenderen var det nylig morsdag.

Det er flere millioner syriske mødre som gråter og sorger over sine barna som har blitt drept eller kidnappet, eller som ikke vet hvor de er.

Syriske mødres hjerter var helt glade inntil krigen rammet Syria

Det er nesten ingen familier som ikke påvirket av den krigen.

Det har vært vanskelig å leve normalt for meg i mange år.

Jeg blir oppgitt og er fast bestemt å bruke så mye energi jeg klarer på fredsarbeid, mot krig og militarisme.

Refleksjon En svart dag Reem forteller om sin mor Laila, som gikk bort for tre år siden.

Den syriske kvinnen, som alle andre kvinner i andre land, står for det gode.

Det er kvinner som av natur refser krig og vold, fordi de ønsker ikke at deres barn dør i blind bombe eller i kollisjon med andre. Syriske kvinner ser på denne krig som absurd handling der Syrias borgere dreper Syrias borgere. Men vi er en del av Midtøsten.

Vi er Midtøstens ofre, - vi er kartets ofre. Ja, for utfordringene som kvinnen møter er vanskelige.

For akkurat i Midtøsten er kvinnens rolle marginalisert, på grunn av patriarkalsk tradisjon, muslimsk religiøsitet. Og som dere vet, har militære organisasjoner ikke behov for kvinner, og nasjonale organisasjoner aksepterer ikke at kvinner representerer dem. I tillegg står disse organisasjoner for styrke, vold og krig, mens syriske kvinner står for fred.

Det er kun kvinner som ikke tenker på seier, men på ofrene. Derfor er de initiativtakere til fredsløsningen i Syria.

Men disse syriske kvinner har brukt krefter for å overbevise folk om en fredelig løsning. Anledningene syriske kvinner har svarer ikke til krefter og streben de har formidlet for fred.

På tross forferdelige lidelser; Vi er syriske kvinner med forskjellig bakgrunn og posisjoner, og som representerer et bredt spekter av kvinneorganisasjoner og sivile samfunnsorganisasjoner som kjempet inne Syria for å finne en fredelig løsning og er mange er fortsatte å holde seg inne Syria .

Jeg tror den eneste løsningen som kan vinner fred, er å stoppe krig og vold, og komme i dialog for politisk løsning, der syriske kvinneforeninger og sivilsamfunnsforeninger deltar for å finne en løsning.

Men syriske kvinner ønsker at europeiske kvinner gir den støtte, og rotfeste deres eksistens, og derfor stiller jeg spørsmålet: Kan vi få støtte fra norske kvinner som kan verdsette våre aktiviteter, som kan sette pris på vår rolle og oppmuntre oss til å fortsette?

Tankene min er der til mine elskede familier, kvinner, byen i Syria, forferdelig bomber over alt , mange som bli drept i hvert eneste minutter

Med mine tårer ønsker jeg fred til Syria, fred til London, til alle landene.

Min sorg er uten grenser.