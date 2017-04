Samles til felles korsvandring igjen på langfredag

Det må jo nesten være lov å bruke ordet suksess i denne sammenheng også, for at korsvandringsarrangementet i Levanger har fått større oppslutning hvert år er det ikke tvil om.

I fjor var det hele 150 personer som møtte opp for å minnes Jesus lidelser på korset for over 2000 år siden.

For dem som har opplevd vandringen fra sidelinjen kan nok ikke annet enn å innrømme at prosesjonen har et høytidelig og verdig preg.

I tillegg til å minnes Jesus sin vandring opp Golgata, er det kanskje like viktig å synliggjøre det gode samarbeidet mellom de ulike menighetene i Levanger.

Godt samarbeid

Tidligere har kanskje ikke dette vært som ønskelig, og som Kjartan Bergslid sa til Innherred tidligere et år om den saken:

–For 20 år siden var forskjellene veldig store, og man beskyldte nesten hverandre for at «de andre» ikke var kristne.

Derfor er det nok godt for mange å se at Nordic Mission, Frikirken, Elihu, Bethel, Den norske kirke, Den katolske kirke og Vineyard samarbeider så godt om dette langfredagsarrangementet.

Pater Dominic i Den katolske kirken er også glad for det man har fått etablert, og sier at trossamfunnene må gå i bresjen for å vise solidaritet og at vi skal akseptere hverandre for den vi er – også uavhengig av trosretning.

Guds hus åpent for alle

–Jeg tror og håper at Guds hus er åpent for alle sammen. Vi prestene streber i påsken om å gjøre Jesu bønn og vilje til vår, og det vi gjør på langfredag er en del av det, sier han.

Det er formelt Levanger Kristne Råd som står bak begivenheten, og man begynner klokken 12 i Levanger kirke. Derfra vil prosesjonen bevege seg rundt i trehusbyen. og har til sammen ni stopp underveis. Det siste stoppet vil ha «Jesus dør på korset» som tema.

I år ønsker man spesielt å vise sin solidaritet med forfulgte kristne, og dette vil være også være tema på et at stoppestedene.

–Ja, vi har et stort behov for å sende våre tanker til de kristne som har det vanskelig rundt om i verden. I disse tider gjelder det spesielt dem som bor i det krigsherjede Syria, som har det ekstra ille i dag, sier pater Dominic.

Syria er et viktig sted i den kristne historien, og det som er ekstra spesielt i denne påsken er at pater Dominic for tiden har flere kristne syriske flyktninger i menigheten. Dette vil nok gjøre påskevandringen ekstra emosjonell for flere.

Det vil være ulikt for hvordan de ulike menighetene markerer langfredag videre etter at korsvandringen er avsluttet.

I den katolske menigheten vil resten av dagen – tradisjonen tro – dedikeres til bønn og faste.