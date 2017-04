Slukket lyngbrann på Sætersmyra selv

Rundt 19.30 fredag kveld ble politiet varslet om en lyngbrann på Sætersmyra i Levanger. Politiet og Innherred brann og redning rykket ut til stedet, men da de kom dit var flammene allerede slukket.

– De som bodde på gården der brannen oppsto slukka den selv, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i politiet til Innherred.no lørdag morgen.

Brannen skal ha vært forårsaket av en bålbrenning fra tidligere på dagen som blusset opp igjen.

– Brannvesenet mente det ikke var noen fare for spredning på grunn av alle jordene som ligger rundt der, legger Reinsborg til.

Kjørte hjem full verdaling

Ellers har det vært et nokså stille døgn for politiet i Verdal og Levanger. Den eneste meldingen i loggen deres for området kom klokken 03.30, fra Levanger torg.

– Der var det en mann som satt og sov utenfor gatekjøkkenet der. Vi kjørte han hjem, og det skjedde ikke mer enn det. Det eneste han hadde gjort var å drikke for mye alkohol, sier operasjonsleder Reinsborg.

Den berusede mannen skal være i 30-årene og fra Verdal, ifølge politiet.