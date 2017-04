– Vi drar hjem når folket har dratt

Forrige lørdag åpnet Aasa-bua for første gang. Siden den gang har ekteparet Nassar Obeed og Mahasen Hanoush stått der hver dag. Og det kommer de til å fortsette med framover.

– Vi åpner klokken 10, og så får vi se litt når vi går hjem. Vi blir her til folket har gått hjem. Når det er ingen her, drar vi også, forklarer de.

– Så hvis ungene skater til klokken 23.00, kommer dere fortsatt til å være her?

– Ja, kanskje det. Særlig om sommeren, svarer Mahasen.

Hun jobbet tidligere med tekstil på Magneten kjøpesenter, men ikke nå lenger – nå er det bare bua på Stadionparken. Ektemannen, Nassar, har gått av med pensjon, så han har også mye tid til deres nye, lille forretning. De planlegger å holde åpent hele året, hver dag i uka.

Barna er målgruppa

Nassar og Mahasen kan by på vafler, brus, kaffe og hjemmelagde «småbrød», fylt med ost eller kjøtt. Fingerdadler har de også. Alt til en veldig billig penge.

– Vi selger til barna som er her, og de har jo ikke like mye penger som oss voksne, sier Nassar.

Vi treffer ekteparet lørdag ettermiddag. Da er det fullt av folk i stadionparken. Ungdommene skater og sykler, barna leker i stativene, de voksne passer på – og drikker kaffe. Sola skinner også.

– Grunnen til at vi står akkurat her er at det er et fint sted å være. Og om vi får barna til å være her mer, vil de være mindre inne hjemme og kjede seg. Jeg synes det er bedre at de er her ute, forklarer Mahasen.

Ifølge de nye kioskdriverne skal besøket ha vært rolig i starten av påska, men tatt seg opp etter hvert. Og det virker som de gleder seg til å ta imot flere i tiden som kommer.

Aasa-bua er for øvrig sponset av Kitch'n, påpeker ekteparet.