Fant postkassa sprengt i stykker

– Den er totalt ødelagt, forteller Erik Hojem Garmager om en av naboenes postkasse etter i natt.

Den er nemlig helt i stykker. Hærverket skjedde i Kolbergveien i Okkenhaugskal, og det skal ikke ha foregått på noe rolig vis, akkurat.

– Vi hørte bare at det smalt. Først trodde vi det var en bilkrasj eller noe sånt, men det var tydeligvis ikke det, fortsetter han.

Smellet skjedde visstnok rundt tretiden i natt. Både Garmager og kona våknet umiddelbart da postkassa ble sprengt, og dét skal også et par naboer ha gjort, ifølge Garmager.

– Litt tidligere hørte vi en bil med et dårlig eksosanlegg, og det var vel noe fest et sted i nærområdet, utfyller han.

Sammenheng med annen hendelse?

En merkverdig side ved denne situasjonen er at et annet postkassestativ ble ødelagt bare noen timer senere. Ovenfor Bjørkheim grendehus ble et stativ nemlig kjørt ned , og politiet gikk ut og etterlyste tips om saken.

Operasjonsleder i politiet, Jan Tore Tiltnes, forteller til Innherred at sprengingen i Okkenhaug er helt ukjent for dem.

– Noen som har hatt det gøy med å rasere postkasser i natt?

– Ja, så fryktelig og, sier han med en litt oppgitt tone.

«Heldigvis» ble bare en av postkassene på stativet i Okkenhaug. Garmager vet ikke hvem av naboenes postkasse det er, for det skal ha vært vanskelig å se noe navn på den. Samtidig er det en del beboere som har postkassen sin på samme stativ.