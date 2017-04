– Samarbeidsavtalen er offentliggjort

– Dette er tredje gangen på få måneder at det rettes påstander om at vi holder samarbeidsavtalen unna offentligheten. Det er ikke riktig, sier ordfører Bjørn Iversen (Ap) i Verdal til Innherred.

Det var i tirsdagens Innherred at Bjørn Hojem (V) kritiserte posisjonspartiene Arbeiderpartiet, Høyre og KrF for manglende åpenhet. Han sa blant annet:

– Politikken er satt når det ligger en skriftlig avtale fast for en fireårsperiode. Avtalen er heller ikke offentlig, og det skulle jeg sett at den hadde vært. Men jeg har fått tak i den selv, sa Hojem.

– Ble offentliggjort

– Jeg kan vise til at vi hadde en stor pressekonferanse 24. september 2015, der avtalen ble delt ut til journalister. Det var bred dekning av både selve avtalen og de forutgående forhandlingene. Avtalen ble selvfølgelig offentliggjort, og media har kunnet skrive hva de vil om den. Jeg reagerer på hvor mange ganger vi må dementere dette. Det er dokumenterbart, sier Iversen.

Han viser til at avtalen også ligger ute på Verdal Aps nettside:

Klikk deg inn her for å komme til siden med link til nedlasting av samarbeidsavtale.

Iversen mener at de styrende partiene i Verdal helt klart kjører en åpen linje.

– Jeg mener vi er ultraåpen, og så åpen som vi kan være. Det har aldri vært en klagesak som har nådd fram på dette. Det er to ting den som sitter i posisjon ofte får høre; det ene er mangel på åpenhet, mens det andre er at prosesser er for dårlig. Det er sikkerstikk, sier Iversen.

Iversen understreker at han ønsker Hojem velkommen inn i kommunestyret. Bjørn S. Hojem kommer inn som fast representant i kommunestyret etter at Brita Kleven Thorsvik har søkt om fritak fra sine politiske verv.

Innherred beklager

Innherred vil selv beklage feilen i saken tirsdag. Vi beklager at det i i arbeidet med saken ikke ble undersøkt hvorvidt samarbeidsavtalen var offentliggjort.