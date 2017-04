Borgerkrig

Det sitter i sjelen og hjertet. Men likevel, med de verste minner fra et sted, blir eksil det beste for deg.

Jeg husker da jeg dro fra Homs og reiste til havnebyen Latakia. Da jeg kom fram til hærens sjekkpunkt, spurte en militær meg: «hva gjøre du her, hvorfor kommer du til Latakia?».»

«Jeg kom fordi jeg skal studere her. Jeg kan flytte som jeg vil og jeg trodde ikke jeg var fremmed i mitt eget land.»

Jeg vil gjerne fortelle han at jeg ikke var redd for ham, men jeg bare smilte. Jeg syntes synd på ham, på meg, på alle syrere. Er det greit å bli statsløs?!

Det var for tre år siden, mens jeg ennå hadde et lite håp om at krigen en gang skal ta slutt. Og at vi alle skal komme sammen igjen som før, glemme alt, bli venner og en stor familie.

Med tiden skjønte jeg at det ville bli umulig å oppnå denne drømmen. Hatet dominerte i menneskenes hjerter. Ingen var i stand til å tilgi, alle ble til fiender.

Etter seks års krig tenker jeg på mye ting som jeg aldri tenkte på før. Da jeg pakket kofferten i Homs, tenkte jeg ikke at jeg skulle bli en flyktning. Planen måtte endres. To uker i Libanon ble til sju måneder. Kofferten ble «større og større».

Jeg spurte meg selv flere ganger om «dette» blir min siste stopp. Selv om jeg måtte få orden på ting gang på gang, ga jeg ikke opp tanken på å komme tilbake til Syria.

Men å komme tilbake til Syria ville kanskje bety at jeg ikke ville få oppleve solskinnsdager der igjen. Vårt familienavn var av de verste, fordi vi ble kjent med motstandere av regjeringssystemet. Dette var også den første grunnen til at jeg reiste. Jeg hadde dårlige erfaringer med hæren, som skapte problemer for min sikkerhet bare for å plage meg.

Minner dør aldri, men de kan forvrenges. Ting som betydde så mye, kan bli uten betydning. Vi savner selvfølgelig fortiden og kan huske de gode tingene, men det stopper med krigen.

Jeg skal for alltid være meg selv. Nytt bosted, tiden som har gått, og mennesker jeg møtte har lært meg at jeg ikke må utslette min fortid eller bli en ny person.

Tvert imot har det lært meg at det er lurt å ta med seg det beste fra alle kulturer, og tilpasse det min. Jeg må akseptere og respektere alle. Det er ikke mitt problem om du tror på gud eller ikke, om du er muslim eller kristen, jødisk eller ateist. Jeg skal heller ikke hate deg om du er homofil.

Dette er hva jeg har brakt med meg i mitt hjem. Som Reem, som selvstendig person, bestemmer jeg selv hvordan ideologi og religion skal etterleves. Hvert menneske representerer seg selv. Det gjør alle, selv om vi tilhører - eller ikke tilhører - samme familie, slekt og sted.

Det er grunner til at krigen i Syria ikke har stoppet ennå. Da det hele fikk en omdreining fra revolusjon til borgerkrig, ble det et drap på identiteten.

Personer rundt om i verden må også fortsatt betale prisen for at ingenting er oppnådd.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.