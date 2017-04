Får vise studentfilmen i Cannes

Tina kommer fra Sjøgrenda på Ekne og bor i dag i Oslo som nyutdannet filmprodusent. Hun er adoptert fra India og var bare ti måneder da hun kom til Ekne til sine adoptivforeldre.

– Jeg har hatt en fin oppvekst med mange gode venner og har mange gode minner fra Sjøgrenda på Ekne. Min venninne og jeg eide en hest, som vi stelte og børstet etter beste evne, forteller hun, og fortsetter:

Hest og foto

– Jeg var tidlig interessert i fotografering også og det har nok preget hele oppveksten min tror jeg. Det var et flott sted å vokse opp i og mener vi egentlig hadde det meste av hva vi trengte for å ha det fint. Hesten vår, og muligheten til å fotografere det jeg ville av flotte motiver, forteller Tina.

27-åringen har rukket å oppleve mye. Hun kom fra Cape Town for bare noen dager siden, hvor hun har tatt sin bachelorgrad innen filmproduksjon. Hun har studert både i Oslo og Bergen før oppholdet der.

– Jeg gikk på en fagskole som heter Noroff i Oslo, hvor jeg studerte filmproduksjon. De har et samarbeid med AFDA i Cape Town, Afrika. Der jeg da tok min bachelorgrad i filmproduksjon.

Nå er det spennende dager i vente. En filmproduksjon Tina har vært med på skal vises på selveste Cannesfestivalen.

Cannesfestivalen

– Som studenter laget vi filmen «Darling, You're Mine» som faktisk skal vises fram i Cannes i mai på noe som heter kortfilmfestivalen Kortfilmhjørnet. Historien foregår fra femtitallet hvor temaet er voldtekt og diskriminering og hvordan en dame ved navn Marleen, som kun har et ønske om å bli skuespiller i Hollywood, ble utsatt for. Vi er veldig stolte av å ha produsert denne kortfilmen og spente på hvordan den blir mottatt. Vi var fem nordmenn til sammen som jobbet på denne filmen. Det var kjempeartig og det frister til gjentagelse, smiler hun.

Hvilke planer har du fremover?

– Jeg har planlagt å flytte til Oslo hvor jeg skal jobbe innen TV for en periode. Jeg er vel åpen for hva som helst innen TV og filmbransjen, og som person går jeg inn for å gjøre en så god jobb som mulig. For min del er det her jeg kan få muligheten til gode jobber også. Jeg trives godt i Oslo og har mange gode venner her, så kjedelig blir det ikke. Det å flytte fra en liten plass som sjøgrenda, til storbyen Oslo går greit. Samtidig det går egentlig ikke an å sammenligne, for jeg mener begge plassene er kjempefine til sin tid.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Mine beste minner må som hesteinteressert være hesten min venninnen og jeg eide sammen. Vi brukte mange timer på å ordne det fint for hesten. Striglet og børstet den og mange timer på hesteryggen hadde vi også.

Hva savner du minst?

– Jeg har hatt det så fint i hele min oppvekst og kan ikke peke ut noe egentlig.

Hva savner du mest fra Levanger?

– Det må bli familien min tror jeg. Gode dager med både stranda vår og gå turer i skogen i nærområde. Det jeg vet er at jeg har noen å komme hjem til så det er supert for meg.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– I den bransjen jeg har valgt, er det ikke så mye å velge i av jobber. Jeg har lyst til å videreutvikle meg innen produsentrollen, så jeg tror ikke det blir med det første. Kanskje den dagen jeg velger å stifte familie, men det må bli langt fram.