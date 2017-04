Flere har sett bjørnespor

Innherred skrev mandag om observasjoner av bjørnespor i Verdalsfjella i påska, og vi oppfordret samtidig folk til å sende inn bilder. I løpet av siste døgn har vi fått tilstendt flere bilder som ikke levner noen tvil om hvem som har våknet og stått opp fra vinterdvalen.

Statens naturoppsyn har for øvrig bedt om hjelp til informasjon om både spor og bjørneskitt. Det gjelder også øvrige rovdyr som ulv, jerv eller gaupe. Har du mistanke om at skitten er fra et av disse dyrene, kan du levere den inn til den lokale rovviltkontakten i Statens naturoppsyn for DNA-analyse. Her finner du rovviltkontaktene i Nord-Trøndelag.

