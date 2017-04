Gikk langfjæra på langfredag

Langfredagen havnet på 14. april i år, og det var nok en gang duket for en tur i Vandsvikfjæra for å oppleve å spasere «tørrskodd» fra Valen til Vansvikholmen. Været var litt grått og det kom faktisk snøbyger en kort periode. Temperaturen lå på omlag 4 plussgrader i lufta.

Langfredagfjæra som det populært kalles, har vært en møteplass i mange tiår og i den senere tiden har Ytterøy Idrettslag tatt seg av arrangementet. Det var full fjære kl. 20.27 med en vannhøyden på 56 cm, og det var akkurat slik at det ikke gikk å gå tørrskodd over. Det var lurt å bruke støvler.

Da vi endelig kom til Valen for å vente på lavvannet, observerte vi at det satt to karer på Vansvikholmen. De hadde dratt over 12 timer tidligere, for å prøve fiskelykken. Her ble de nok overrasket av floa og fikk derfor en lang dag på holmen før de kom seg hjem med fangsten. Da resten av folket kom var fiskerne så så lei av å være der at den med best fottøy tok den andre på ryggen og bar han over før sjøen var helt på det laveste.

Området som det gikk an å gå på i år, var bygd opp som en sandbanke med områder av blåskjell.

Som en attraksjon og tradisjon for mange, møtte omlag 150 personer opp denne gangen. En del møtte opp veldig tidlig og dro hjem tidlig, da de hadde små barn.

Ellers var anledning til å kjøpe kaffe som var kokt på bål, saft og pølser m/brød.

Et hyggelig arrangement.