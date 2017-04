Nå har han vært på ryddeaksjon igjen

Bildet ovenfor er fra fjorårets strandryddeaksjon på Ytternesset i mai, der han samlet til sammen 15 store søppelsekker.

Fikk heder

En måneds tid senere ble han hedret av Levanger SV, som har tradisjon for å fremheve personer og organisasjoner som gjør en innsats for miljøet.

Strand- og veiryddere fikk heder Verdens miljøverndag ble markert på forskudd i Levanger.

Prisen har ikke blitt noen sovepute for ham, for i år har han på ny vært ute på rydding.

– Både Staup og Arboretet ble ryddet for søppel i påsken. Resultatet: 17 fulle, store sekker, oppsummerer han overfor Innherred.

Øl og hundeskitt

Blant etterlatenskapene til folk denne gangen var plast i alle slags varianter, flasker, ølbokser og poser med hundeskitt som endel hundeeiere slenger fra seg nede i kratt og skråninger.

– Enda var det mer, og noe er sikkert oversett også, konkluderer Trygve Mokkelbost før han kommer med årets klare oppfordring:

– Nå håper jeg at de som bruker områdene setter pris på at det er noenlunde ryddig, og bidrar til at det forblir slik.

Den oppfordringen kan nok gis uansett hvilket område i Levanger og Verdal man begir seg ut i.