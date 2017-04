Sikret seg 10.000 kroner på morrakvisten

P4 kjører konkurransen Jackpot klokken kvart på åtte, der deltakeren får 60 sekunder på å svare på ti spørsmål. Med sju rette svar sikret verdalingen Arne Espen Dillan seg 10.000 kroner i premie tirsdag morgen.

– Jeg var kjempenervøs, sier Dillan når Innherred.no ringer ham opp for å høre om opplevelsen.

«Skal kunne alt»

Nå meldte han seg på selv, og var heldig og ble valgt ut som deltaker. Men da kom nervene.

– Jeg har prestasjonsangst i alle spørrekonkurranser jeg deltar i. Jeg føler at folk forventer at jeg skal kunne alt, sier Dillan. Grunnen til det er først og fremst at han i en årrekke hadde rollen som quizmaster i den lokale pubquizen i Verdal.

– Det var et enormt press, så derfor er jeg veldig fornøyd med å ha klart sju rette. Det er ikke det samme å sitte foran radioen og svare, som å være med, det kan jeg love.

Måtte kunne

Sju rette var akkurat nok til å vinne den nest høyeste premien. Ti rette gir toppremien på 100.000 kroner, men den muligheten glapp allerede i åpningsspørsmålet, som var å kjenne igjen en artist.

– Jeg slet med å høre sangen ordentlig i telefonen, sier Dillan.

Rutinert nok dvelet han ikke lenge over det, meldte pass og fortsatte med riktige svar i rekordfart i fortsettelsen. Blant annet om Per Olaf Lundteigens partitilhørighet, nytestatmentets siste skrift og plasseringen av Røde Kors' hovedkvarter.

– Jeg var litt heldig med spørsmålet om Røde Kors, siden jeg jobber der. Desto verre hadde det vært å svare feil, da hadde jeg vel fått sparken straks jeg kom på jobb, smiler Arne Espen Dillan.

Hjemme på gården har familien for øvrig mohairgeiter.

Går til hest

Hans fru Birgitte var mest imponert over at han klarte å svare riktig på Johannes' åpenbaring.

– Hun ringte meg etterpå og sa at hun ikke trodde jeg kunne det, men jeg fikk vist at jeg kan min bibelhistorie!

– 10.000 kroner var en grei start etter påske?

– Ja, alle dager kunne startet sånn, sier Dillan, som allerede har det klart hva pengene skal gå til.

– Hest! Jenta vår driver med det. Hest er en veldig artig, men dyr hobby. Det er gjerne sånn at man vil bruke pengene man har til over på fritidsaktivitetene til ungene, sier Arne Espen Dillan, som i tillegg til datteren Jenny også har sønnen Sindre - som på fritida gjør det flott i musikkens verden.