Fikk velfortjent frivillighetspris

En pris som Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturavdeling gir ut til personer, eller lag, som har gjort en frivillig innsats i samfunnet.

I 2016 var det 20 søkere, blandt dem likepersoner i HLF Nord-Trøndelags lokallag. Prisen besto av en nydelig plakat og en pengesum. Summen ble delt på antall likepersoner i lokallagene.

På HLF Nord-Trøndelags årsmøte fikk alle likepersoner hver sin plakat og en blomsterbukett for sitt arbeid for hørselsaken, det være seg stell av høreapparat, skifte av slanger, rense ørepropper, måle strøm på batterier, og batterisalg for de som trenger det, og ellers råd og veiledning om høreproblemer.

Likepersoner i HLF Levanger er: Alv Noem, Heidi Jørgensen og Bjørg Vestrum.

De har god kontakt med sykeheimene i kommunen som besøkes hver sjette uke, som et tilbud til de som bor der.

Dette er noe sykeheimspersonalet setter stor pris på.

Hørselshemmede utenfra kan også komme innom for hjelp, og all hjelp er gratis. Ellers kan de også dra på hjemmebesøk om noen ønsker det.

Alf og Heidi har holdt på i 7 år og Bjørg i 20 år.

HLF Levanger