Frosta får status som språkkommune

Språkkommuneutnevnelsene, som startet i fjor, er en del av en større satsing fra den blåblå regjeringen.

27 kommuner fikk slik status i 2016, i Nord-Trøndelag var Nærøy valgt ut. Nå følger altså Frosta etter.

Språkkommunene får tilskudd til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole, heter det i regjeringens egen beskrivelse.

– Språk er viktig for barnas lek, vennskap og for læringen i barnehagen, og det er avgjørende for elevenes faglige og sosiale utvikling på skolen. Derfor er det flott at så mange barnehagelærere og lærere engasjerer seg i kommunene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nasjonale prøver har vist at rundt en fjerdedel av femteklassingene i Norge er på det laveste mestringsnivået i lesing.