Ute med laseren

Mellom klokka 17 og 18.30 fant fartskontrollen sted i Håkon den VII allé, i retning sentrum av Verdal. Her er det 40-sone. Sju personer ble tildelt hvert sitt forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt til 61 kilometer i timen.

I Levanger fant laserkontrollen sted mellom klokka 19 og 20.40, på Sætersmyra. Her ble resultatet fire forenklede forelegg, og en høyeste hastighet på 97 kilometer i timen. Fartsgrensa på stedet er 80 kilometer i timen.