Trakter etter bedre TV-signaler

På Ekne i Levanger møtte dette synet Innherreds journalist ved Sjøvegen. Frykten var til stede for at politiet lå på lur med en ny form for radar.

Eller var det kanskje en tellemaskin? Eller en spesiell anordning for å få inn DAB-radio? Et klesstativ?

Nei, ingen av delene var riktig. Men hva var denne Reodor Felgen-konstruksjonen for noe? Sykkelreparatør og oppfinner Reodor Felgen ja. Men på Ekne er det en bilreparatør som står bak det hele.

– Det var rett og slett den beste plassen å få inn gode signaler til TV-apparatet, ifølge mannen min, forteller Tone Grande Kvam når journalisten undersøker saken.

Sturla Petter Westrum er med andre ord Eknes svar på den kjente figuren fra Flåklypa.

– Den mann genial!

Så får vi bare håpe at Rudolf Blodstrupmoen og Mysil Bergsprekken ikke ligger på lur og ødelegger gleden over krystallklare tv-signaler på Ekne.