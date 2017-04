Russen ber inn på foreldremøte

Svart- og rødrussen i Levanger gjør seg nå klare til årets russefeiring. Før den starter, med russedåp natt til 1. mai, håper russen selv å kunne lære foreldre og foresatte mer om hva som er i vente. Det skal øke forståelsen mellom både foreldre og russ, samt for politiet, og andre som er naturlige samarbeidspartnere i russefeiringen.

–Vi byr inn på et dialogmøte, og det er artig at det er ungdommene selv som inviterer til et foreldremøte. Det forventer vi at de voksne møter opp på, sier folkehelsekoordinator Dina von Heimburg i Levanger kommune, som også representerer Levangers Unge Sanitetsforening i denne sammenhengen.

Spiller på lag

Rødrusspresident Mats Persøy mener at det kan skape en tryggere russefeiring for alle parter, når man samles til en god prat i forkant. Rødrussen stiller for øvrig med underholdning underveis i møtet, med flere innslag hentet fra årets russerevy.

–Russen ønsker å spille på lag med de voksne. Vi håper på en god russetid, og vi ønsker å bidra til at alle får en fin tid med positive holdninger, sier Persøy.

Håper på fulle hus

Møtet arrangeres i aulaen ved Levanger videregående skole mandag kveld. Der stiller de lokale sanitetsforeningene som dugnadsvertskap, og spanderer mat, kaffe og kaker på de oppmøtte. Til møtet kommer også ungdomskontaktene i Levanger, politiet, Senter mot incest og andre som jobber med ungdom i Levanger kommune. Sammen skal de sette hverandres forventninger i fokus.

–Det er klart at russefeiringen har endret seg med tiden, og at forventningene til dagens russ er annerledes enn hva det var for foreldrene. Mange er også russeforeldre for første gang, og vet ikke hva som venter de. Da er det greit å ha en dialog, sier Persøy og får støttende nikk fra kommunepsykolog Kari Hveem.

Trygge rammer

Hun peker for øvrig på at det for russens del blir viktig å tenke gjennom hva som skaper en best mulig russefeiring for alle medruss i trygge rammer.

–Dette er ungdom som er unge voksne, men det er viktig at foreldrene kjenner sin besøkelsestid og deltar på dialogmøtet for å være godt forberedt, sier hun.

Blant annet er russen i full gang med å sette opp vaktlister bestående av foresatte og foreldre. De skal stå for vaktholdet i russecampen, noe som også er et krav fra politiet for å ha russecampen i Staupshaugen.

–Dette skal være en artig tid for russen, men det er også viktig å sette fokus på inkludering og seksuell helse. Håpet er å forhindre situasjoner slik vi har sett i russefeiringen andre steder i landet, slik at russen får en fin russetid, sier von Heimburg.