Takket av etter seks års ekstra innsats for frivilligheten

Frivilligsentralens styre etter konstituering består i 2017 av: Helge Hartmann (leder), Guri M. Sivertsen (styremedlem, kommunens repr.), Silje Ulekleiv Gustad (nestleder), Arne Solem (styremedlem) og Marte Olsen Brenne (styremedlem).

Toril Bjørken Skjørholm ble på årsmøte i mars takket av daglig leder, Åse Saltvik for sin innsats i styret gjennom 6 år, de siste 4 som leder.

Møte mellom mennesker

Fra årsmeldingen: Frivilligsentralenes nasjonale visjon «Møte mellom mennesker» var også i 2016 retningsgivende for sentralens aktivitet, samme med Levanger Frivilligsentral sin visjon «Frivilligkraft for fellesskapet». Denne siste visjonen innebærer tanken om at alle som bidrar i frivillig sektor i Levanger, til sammen utgjør en kraft som bidrar til flere og bedre fellesskap, til beste for alle som bor i kommunen.

Levanger Frivilligsentral har frivillige som er med å lage aktiviteter og treffpunkt for deltakere og gjester.

–Kafe Verden, ukentlig lunsjservering på sentralen, brukt utsalget av klær, male- og sygrupper er gode treffpunkt for mange mennesker gjennom en uke. I tillegg koordinerer sentralen natteravnene i Levanger, Kafe Verden, har samarbeid med kommunen om «God Sommer» aktiviteter og samarbeider med lag og foreninger/grupper etter forespørsel og kapasitet.

14 lag og organisasjoner/grupper av frivillige arrangerte i 2016 tiltak i tilknytning til lokaler sentralen disponerer. Frivilligsentralens møterom, Middelskolebygget (Gulbygget) på skolegården, butikklokale i Kirkegata 24, Rådhuset (natteravnene) og Dampskipsbrygga.

Det ble ikke satt i gang større nye aktiviteter i året som gikk, men tiltakene som allerede er etablert er stadig i utvikling og endring.

Opp til de frivillige

Når frivillige er drivere av tiltakene er det deres ressurser og ideer som er avgjørende for hvilken retning tiltakene tar og hvor ofte aktivitetene kan arrangeres. Flere frivillige er engasjert ukentlig mens andre mer sporadisk.

For å videreutvikle og se på muligheter for oppstart av nye frivillige aktiviteter er det søkt om økonomisk støtte fra flere hold. Flere av søknadene er innvilget og kan knyttes til aktiviteter som allerede er etablert.