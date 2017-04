Fikk bamser av brannvesenet etter røykutvikling

- Det er to grunner til at vi gir ut bamser. For det første kjenner barna til Bjørnis-bamsene fra da de gikk i barnehagen og fikk beskjed om å sjekke brannsikkerheten hjemme. Og når vi har hendelser hvor det er barn involvert, slik det var her, deler vi gjerne ut bamser for at de skal roe seg ned og kjenne på en trygghet, sier brannsjef Rigman Pents.

Det var huset til Mari Eline Aksnes og familien som ble utsatt for røykutvikling lørdag formiddag. Aksnes forteller til Innherred.no at det var en veldig liten hendelse og at ingenting, verken personer eller hus kom til skade.

- Derimot ble barna litt redde da det sto på, sier hun.

Sønnene Filip (3) og William Aksnes Kaspersen (5) fikk derimot en stor oppmuntring fra brannvesenet etter hendelsen, da de begge fikk hver sin Bjørnis-bamse.

- De ble veldig glade. De kjenner igjen Bjørnis fra barnehagen og han er populær å se på på Youtube, sier Aksnes.

Barna fikk også lov til å gå inn og se i brannbilen.

- Det var veldig stas for dem, sier Aksnes.