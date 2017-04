Klarer ikke gi slipp på kundene

Butikken som selger råstoff til vin- og ølproduksjon holdt lenge til i Levanger sentrum.

–Jeg husker godt i starten da jeg kjørt hjem til kundene og satte vin for dem. Mange trengte hjelp til å følge med på gjæringa og jeg kom og gjorde sukkermål, minnes Knoph.

Startet med polstreik

Nå driver han en liten butikk på gården hos dattera i Børsåsen.

–Jeg skulle gjerne vært her oftere, men vi er i hvert fall betjent hver tirsdag, sier Paul Knoph.

Det var i forbindelse med en polstreik like før jul på 80-tallet at han bestemte seg for å åpne spesialforretningen Vinstua.

–Og etter ei stund ble bare flere og flere interessert. Vi leverte også varer til blant annet City Syd og Felleskjøpet flere ganger i uka. Vi leverte til Namsos, Frosta, Steinkjer og Trondheim, minnes Knoph.

Butikken har hatt flere lokaler i Levanger. Det hele startet i Leiknesgården, men butikken flyttet et par ganger før forretningsgården de holdt til i skulle selges. I 2012 ble butikken i sentrum lagt ned.

–Da ble det opphørssalg, men folk ville vi skulle fortsette og da ble det utsalg to dager i uka på Storborg øvre, forteller Knoph.

Kunder langveisfra

Siden har Vinstua vært i drift på gården hos dattera i Børsåsen.

–Jeg kunne gitt opp, men klarer ikke å gi slipp på kundene. Mange setter pris på at Vinstua er her. Noen bor langt unna, men ringer på forhånd dersom de tilfeldigvis skal kjøre gjennom Levanger. Men jeg har ikke helse til å stå her hver dag, og stort sett er butikken betjent av kona mi og dattera. Mange av kundene bor et stykke unna. De ringer gjerne på forhånd dersom de tilfeldigvis skal kjøre gjennom Levanger og da får de komme innom butikken, forteller Knoph.

Før var det å sette vin sesongbasert i mye større grad enn i dag. Da sanket folk inn høstens bær og frukter og laget vin.

–De som vokste opp etter krigen brukte selja fra bjørka, løvetann og rabarbra når de laget vin. Det var krekling, blåbær og all slags bær. Men slikt har vi ikke tid til i dag, sier Knoph.

Som regel krever vin 21 dager gjæringsprosess, men selv lager Knoph gjerne sjudagersvin.

–Den er så god at det er ikke vits i å lage noe annet, smiler Knoph og viser en Merlot rødvin, som kan lages på en uke.

–Det er over 20 år siden vi fikk inn denne. Jeg var skeptisk først, men da jeg smakte den trodde jeg ikke det var sant. Den er jo så enkel å lage, sier Knoph.

Tid for sommervin

Nå er tida for sette både rødvin og hvitvin til sommeren.

–Det er høytid for begge deler. For å sikre et godt resultat til bryllup og store sammenkomster til sommeren, begynner folk allerede nå å sette vin, forteller Knoph.

Selv om butikken har blitt en del kvadratmeter mindre, setter Knoph pris på å ha et sted å ta imot sine kunder.

–Men jeg er litt lei meg for at jeg ikke får til å være her to dager i uka. Jeg er jo 73 år nå, så vi får se hvor lenge jeg skal holde på, smiler Paul Knoph.