Brann i motorsykkelverksted på Ørmelen

Det ble meldt om en brann i en bygning på Ørmelen i Verdal klokken 6.30 søndag morgen. Bygget har et motorsykkelverksted i 1. etasje og en leilighet og en hybel i andre etasje.

– Vi var på plass bare minutter etter at vi fikk meldingen. Da stod flammene ut av garasjeporten. Etter at vi fikk bekreftet at alle personer var trygge, sørget vi for å dra unna kjøretøyer som stod like ved garasjen, forteller politibetjent Oddbjørn Halland.

Ble sendt til sykehus

– Vi fikk raskt oversikt over de personene som bodde på adressen og alle var kommet seg ut, forteller operasjonsleder Kjetil Mollan ved Trøndelag politidistrikt.

Tre personer ble sendt til sykehuset i Levanger for en sjekk etter at de hadde pustet inn røyk.

Totalskadet

Operatør Vegard Håskjold ved brannvesenets 110-sentral i Namsos forteller til Innherred at verkstedet er totalskadd.

– Fagleder brann har opplyst totalskade på verkstedet. Det var full overtenning da man kom dit, men man fikk kontroll over situasjonen cirka klokka halv åtte. Det var en viss fare for spredning, men mannskapet jobbet godt og fikk forhindret det, opplyser Håskjold.

Han kan ikke si noe om brannårsak, og viser til at det er politiets ansvar å finne ut av.

Brannmannskap fra både Levanger og Verdal rykket ut til brannen. I ni-tida søndag morgen jobbet man fortsatt på stedet.