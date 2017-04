En mann i 30-årene fra Levanger blir anmeldt for flere forhold etter at han ble stoppet i Røstadlia i Levanger like over klokka tre natt til søndag.

– Mannen hadde ikke gyldig førerkort, det var satt på falske kjennemerker på kjøretøyet og han blir også anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, forteller operasjonsleder Kjetil Mollan i politiet i Trøndelag.