Dette er de beste friluftsområdene i Verdal og Levanger

Innherred gjennomførte før og rundt påsketider en avstemning om hva som er de beste friluftsområdene i våre respektive dekningskommuner. Først med en forslagsrunde, og deretter en avstemning blant de forslagene kommunene og idrettsrådene valgte ut.

Omtale i NAF-boka

Anledningen var at Levanger og Verdal kommuner var utfordret av NAF til å velge ut de beste områdene til å få omtale i neste utgave av den tradisjonsrike vegboka til organisasjonen. Samtidig lovet idrettsrådgiverne i de to kommunene et kommunalt bidrag for å gjøre vinnerstedene enda mer attraktive, både folk som bor her i området og turister som måtte ha lyst til å ta seg ut i innherredsnaturen.

Hele 2398 personer avga sin stemme i kåringen i Verdal, der Markaområdet og Tjelderdalen gikk av med en ganske klar seier etter en sterk innspurt. Hvis alt fungerte slik det skulle, så skulle det bare være mulig å avgi én stemme på hver datamaskin eller mobil, og det virker som om at avstemningen har fungert etter hensikten. I hvert fall har ikke vinneren blitt kåret etter heftig trykking på F5-tasten blant noen få naturelskere.

I Levanger var det ingen tvil. Frolfjellet med Vulusjøen, Hårskallen og Roknesvollen fikk over halvparten av de 1142 stemmene som ble avgitt.

Resultat for Verdal (prosent av stemmene):

Markaområdet og Tjelderdalen 29

Elve- og strandpromenaden, inkludert Trones 21

Kverndalen 14

Volhaugen 7,5

Kråksjøen 7,5

Malsådalen 7

Verdalsgrønningen 6

Sandvika/Bellingen 5

Seterfjellet 3

Resultat for Levanger (prosent av stemmene):

Frolfjellet med Vulusjøen, Hårskallen og Roknesvollen 53

Stokkvola 19

Røstad med kjærlighetsstien 11

Bokkhaugen 9

Våttåberget 5

Staupshaugen 3

Slik ble vinnerområdet i Levanger presentert i forbindelse med avstemningen:

Frolfjellet med Vulusjøen som utgangspunkt gir mange muligheter sommer som vinter. Hårskallen er en fin tur i forholdvis lett terreng.

Toppen er det høyeste punktet i Levanger. Kjempefin og tydelig sti hele veien fra Skallhytta. Dette er ingen lang tur - beregn 30-45 minutter opp til toppen.

Hvis man ønsker en lengre tur, er det supert turterreng videre innover i fjellet når man har kommet til toppen, der du blir belønnet med fantastisk utsikt hvis været er bra. Fjellet har en meget interessant flora, og fremstår som en utpreget isolert utpost i Innherreds lavlandsområde. Roknesvollen seter ligger i idylliske omgivelser på Frolfjellet i Levanger, midt i Forra naturreservat.

På sommerstid fylles setra med dyr og folk som bidrar til levende seter. Det er også åpent for besøkende hver dag i skolesommerferien, med salg av skeibladkak og kaffe. Det arrangeres også sommerleirer for barn og unge i alderen 8 – 14 år, og dagene fylles med stell av dyrene som finnes på setra, kanoturer i Forra / Storelva, bading i Heståa, overnatting i lavvo og mye mer! Seteren ligger 2 kilometers gange fra parkeringsplassen, og stien er godt merket.

Skallstuggu ligger i naturskjønne omgivelser ca 2 mil fra Levanger sentrum. Hytta ligger på ca 440 meter over havet med gode parkeringsmuligheter sommer som vinter. Ifra hytta kan man gå til Hårskallen som ligger på 735 m.o.h, og få nyte kjempeutsikt over store deler av Trondheimsfjorden. Alternativt kan man fiske, benytte båt på Vulusjøen som ligger 150 meter ifra hytta, eller på vinteren benytte de mange skiløypene i området.

Og slik ble vinnerområdet i Verdal presentert:

Leksdal skianlegg og Tjelderdalen ligger 15 km fra Stiklestad kirke.

Her finnes et svært variert turterreng, fra lune skogkledde daler via åpne fjellområder til topper med fantastisk utsikt.

I området finnes også mange gode ørretvann der kilosfisk ikke er uvanlig. Skianlegget består av en moderne skistadion med lysløyper, skileikbakke, gapahuker og skihytte.

Gratis parkering, ved og lån av akebrett/matter. Skihytta er åpen hver søndag i skisesongen, og er også et egnet kurs eller selskapslokale. Med løypemaskin prepareres det mange mil med skiløyper innover fjellet. 5km fra skistadion ligger den fantastiske Fånetthytta, som er åpen for alle besøkende hver helg hele skisesongen. Salg av kioskvarer og vaffel. Gratis utlån av isfiskeutstyr til bruk på det fiskerike Fånettvatnet.

Hele området er godt tilrettelagt med skiltede turstier, sykkelveier og skiløyper. Det er utplassert informasjonstavler på skistadion og ved innkjøring til Tjelderdalen. I tillegg er det plassert ut kart på sentrale lokasjoner, slik at det er lett å orientere seg.