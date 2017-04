Her er det planlagt nye bomstasjoner

Nye Veier AS er ferdig med sin utredning for nye bomstasjoner mellom Ranheim og Åsen, skriver Trønder-Avisa som først omtalte saken. Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Trondheim - Steinkjer .

110 km/t og 7,5 km tunnel

Strekningen E6 mellom Kvithammer og Åsen er i dag cirka 23 kilometer lang, og er i hovedsak en relativt smal to-felts veg med mye stigning. Det er mange kryss og avkjørsler på strekningen, og fartsgrensen varierer mellom 50, 70 og 80 km/t. Strekningen er ulykkesbelastet, og i perioden 2007-2016 har det vært 12 ulykker med hardt skadde eller drepte, skriver Nye Veier i utredningen.

Veien er derfor planlagt utbygd til firefelts motorveg med en fartsgrense på 110 km/t. Cirka 50 prosent av strekningen vil gå i tunnel der den lengste tunnelen under Forbordfjellet er cirka 7,5 km. Reiselengden reduseres fra cirka 23 kilometer til rundt 19,5 kilometer, og reisetiden vil bli redusert med cirka ni minutter.

85 kroner for personbil

På hele strekningen fra Ranheim til Åsen er det i dag to bomstasjoner, én på Ranheim og én ved Hommelvik. For strekningen foreslås det nå to nye bommer, én sør for Forbordsfjelltunnelen og én ved Åsen. Med rabatt vil det koste 85 kroner for en personbil å kjøre hele strekningen, og over det dobbelte for tungtransport.

Før saken fremmes for Stortinget skal det tas lokalpolitiske vedtak i de berørte kommunene. Det endelige vedtaket ventes å komme i høst.

– Nå håper vi på grundig og positiv behandling i alle berørte kommuner, slik at vi kan holde fremdriftsplanen for tidenes infrastruktursatsing i det samlede Trøndelag, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier i ei pressemelding .