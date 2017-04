Nå kan du miste bompengerabatter

- Vi foreslår endringer i takst og rabattsystemet. Vi vil bort fra at trafikanter betaler på forskudd for å få høye rabatter, sier seniorådgiver Knut Erik Bjerkan i Statens vegvesen region Midt til Adresseavisen mandag.

I dag kan man oppnå mellom 30 og 50 prosent rabatt i bommene ved å betale inn større beløp på forskudd. Statens vegvesen ønsker at trafikantene heller skal betale etterskuddsvis for å spare administrering, ifølge avisen.

Samtidig foreslår vegvesenet at alle som kjører lette kjøretøy, under 3,5 tonn, og som har autopassbrikke, skal få 20 prosent rabatt i fermstiden. De ønsker også en maksgrense for antall passeringer man må betale for per måned. For strekningen mellom Trondheim og Stjørdal blir det 40 passeringer per måned.

Samtidig blir det full pris for bompasseringer for kjøretøy over 3,5 tonn, dersom forslaget settes i kraft. Satsene forslås imidlertid redusert, men de får ikke en maksgrense på antall passeringer med betaling. Ifølge vegvesenet vil endringene ikke føre til økte inntekter. Med de nye takstene vil passering på Ranheim koste 27,20 kroner og 13,60 kroner på Hommelvik når du har autopassbrikke og mindre kjøretøy. For tyngre kjøretøy blir prisene 52 kroner og 26 kroner på samme strekning.

Endringene skal nå behandles politisk i de berørte kommunene i vår.