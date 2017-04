- Vi snakker om omlegging, ikke nedlegging

I slutten av mars sendte Verdal kommune ut et brev til borettslaget som ligger nærmest Stekke kafé om at kafeen skal legges i sommer. De påpeker at hovedårsaken til nedleggelsen er at helse og omsorgstjenesten har behov for lokalene til samordning av alle dag-, lærings- og mestringstilbud i kommunen. Nedleggelsen er satt til 1. august i år, og formålet er at lokalene skal brukes slik at det oppleves som en møteplass og bygging av sosialt fellesskap.

Dette har skapt store reaksjoner blant innbyggerne og over 2000 personer har nå signert en underskriftskampanje mot nedleggelse av kafeen.

Frustrerte beboere på Stekke Verdal kommune skal legge ned Stekke kafé, og det til stor frustrasjon for både kundene og de ansatte.

- Viktig for de eldre

Anne Kolstad (SV) fremmet spørsmål om nedleggelsen som ordfører Bjørn Iversen svarte på i kommunestyremøtet mandag kveld.

«(...)Kafeen er åpen for alle, men er særlig viktig for de eldre i nærområdet da den bidrar til å motvirke tre store utfordringer for denne aldersgruppen. Den bidrar til å forebygge ensomhet og dekke de eldres behov for god og næringsrik mat og fysisk aktivitet. Beboere som har hatt behov for det har fått hjelp til å spise i kafeen, noe som har vært en avlastning for hjemmetjenesten.

Kafeen er også godkjent lærebedrift som institusjonskokk, utplasseringsplass for elever ved norskutdanningen for flyktninger og en arena for arbeidstrening. Den er altså både ett dagtilbud - velferdstilbud og mestringstilbud, og i tillegg en møteplass for bygging av sosialt felleskap på tvers av alder, funksjonsnivå og nasjonalitet», sa Kolstad.

Nå blir det vanskelig å spre glede Over 600 har signert kampanjen mot å legge ned Stekke kafé. Ungdomsbedriften Spre Glede var de første til å underskrive.

- Samdrift?

Deretter fremmet hun tre spørsmål til ordføreren: Er det riktig å legge ned et slikt tilbud uten politisk behandling og før innholdet i et varslet erstatningstilbud har blitt kjent? Hvilke tiltak har blitt satt inn for å redusere de omtalte merkostnadene, og kan det ev tenkes at den skisserte rammen har vært for liten med tanke på verdien av tilbudet som har blitt gitt? Kan man vurdere samdrift av lokalene slik at drifta kan videreføres i samarbeid med det nye dag-velferds og mestringstilbudet?

Ordføreren svarte på spørsmålene og sa at tre divere gjennom en 15-årsperiode har prøvd å få kafeen til å gå rundt, men at det har vært krevende.

- Siden 2012 har årlige utgifter vært på mellom 400 000 kroner og 700 000 kroner. Dagens drift har vært tema i administrasjonen ved hver budsjettforhandling de siste årene og det har vært besluttet å avvente med avvikling eller omlegging til de engasjerte ved kafedriften har nådd pensjonsalder, sa Iversen.

Tar selvkritikk

Iversen sier derimot at det er grunn til å ta selvkritikk på enkelte av formuleringene i brevet som er sendt til de berørte fra Verdal kommune.

- Det er ikke snakk om en avvikling av et tilbud i disse lokalene. Det er snakk om en eventuell omlegging. Det eksisterer noen planer som ikke er helt konkretisert enda. En plan for alternativ bruk av lokalene fremover. Det er vurdert til være en sosial møteplass hvor det tilbys ulike aktiviteter for ulike målgrupper, sa ordføreren.

Han refererte deretter til et notat fra rådmannen, hvor det står følgende:

«Aktivitetstilbudene vil ha åpningstid fra dag, kveld og helg og i samarbeid med frivilligheten. Det legges opp til høy grad av brukerstyring og behovet for å dele et måltid er et av flere eksempler på aktivitet som det vil bli lag til rette for. Lokalene på Stekke er regnet til å være godt egnet til å dekke et bredt spekter av aktivitetstilbud. (...)».

Blir sak i kommunestyret

Iversen poengterte at dette samlet sett vil gi et bedre aktivitetstilbud til flere brukere og flere innbyggere, enn kun til de som bor på Stekke.

- Stekke skal fungere i enda større grad som sosial møteplass enn i dag. Vi snakker om omlegging, ikke nedlegging. Det som nå er siktemålet i administrasjonen er å legge om fra den rene kafedriften til å bake det inn i en større virksomhet, sa han.

Iversen sa videre at han vil legge opp til en politisk behandling av denne saken, og det senest under kommunestyremøtet i juni.

Anne Kolstad mente dette var et typisk politiker-svar med få konkrete svar.

- Hvis jeg skal tolke deg riktig, betyr det at Stekke kafe ikke skal legges ned, men omlegges?

- Jeg var rimelig tydelig i mitt svar, og det vil komme en sak til kommunestyret hvor de skal gjøre et vedtak om hva den framtidige driften blir, sa Iversen.