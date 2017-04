Freder lokalsykehusene og akuttilbudene

Helseminister Bent Høie (H) håper å skape ro med sitt nye kart over Sykehus-Norge.

- Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem. Nå er sykehusstrukturen lagt. Det skaper en forutsigbarhet for sykehusene, som nå kan videreutvikle seg i trygghet for at det er behov for dem i fremtiden, sier Bent Høie i en pressemelding mandag. I Nord-Trøndelag er Sykehuset Levanger klassifisert som et stort akuttsykehus med over 60.000 innbyggere per opptaksområde. Sykehuset Namsos er imidlertid klassifisert som akuttsykehus, da de har under 60.000 innbyggere i sitt område. St. Olavs Hospital er regionsykehuset i Midt-Norge.

Varsler omkamp

Odda sykehus får ikke lenger ha akuttkirurgi hele døgnet, men får et tilbud på linje med sykehuset i Lærdal. Narvik sykehus får ikke lenger akuttilbud om natta, men får styrket gastrokirurgisk og ortopedisk tilbud. Ellers opprettholdes akuttilbudet ved lokalsykehusene rundt om i landet og de små sykehusene skal få hjelp av de store til å utvikle seg. Allerede nå varsler opposisjonen omkamp om akuttilbudet i Odda.

Det er fasiten etter at helse- og omsorgsminister Høie la fram sine beslutninger for ledelsen i de regionale helseforetakene mandag.

– Veldig mange sykehus som har følt seg truet av nedleggelsesspøkelset, kan føle seg trygge på at de kan videreutvikle seg som akuttsykehus. Resultatet av denne prosessen, som er en oppfølging av nasjonale helse- og sykehusplan, er at ingen sykehus legges ned, sier Høie til NTB.

Flekkefjord sykehus, der Helse sør-øst har vurdert å legge ned akuttilbud, blir også fredet av Høie.

For lite?

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan i 2016. Høie foreslo opprinnelig at sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord skulle miste akuttkirurgitilbudet med begrunnelsen at de har for lite pasientgrunnlag.

Men i Stortinget ble regjeringspartiene Høyre og Frp enige med Venstre om en annen plan. Det er denne som Høie nå har sagt siste ord om under foretaksmøtet mandag.

– Hvis jeg får fortsette som helseminister og sykehusplanen får være sånn som den er nå, vil denne strukturen ligge til grunn for utviklingsplanene fram mot 2035, sier Høie, men påpeker to unntak. Ettersom det skal bygges nye sykehus på Helgeland og Innlandet, er strukturen i disse områdene ennå ikke landet.